Varry Brava, el Safari emocional llega a Alicante

El tercero y esperado disco de los oriolanos Varry Brava afincados en Murcia es un cóctel de subidones, medios tiempos y melodías que emocionan, todo un Safari emocional, que ayer colgó el cartel de no hay entradas para el concierto de esta noche en. Un aluvión de recuerdos intensos y guiños al pasado con ritmos de baile de los ochenta, actualizados al presente con la producción de Jorge Guirao (guitarrista de Second) y Antonio Illán como ingeniero de sonido. Un tándem que ha hecho queconsiga un sonido más pulido y personal. Una mezcla de temas donde Óscar, Vicen y Aarón exploran y descubren su lado más íntimo y también el más canalla. Canciones bailables, vibrantes y conmovedoras, para deleitar al público con un sinfín de emociones. Pero si eres de los que te has quedado sin entrada, puedes ver un aperitivo a lasjunto a losen la presentación del Sansan Festival.