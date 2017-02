Así será Pandora, el parque temático de 'Avatar'

EP / Madrid

El 27 de mayo el mundo de 'Avatar', conocido como Pandora, abrirá sus puertas al público en, concretamente en la zona Animal Kingdom. Pero hasta que llegue tal día, y como adelanto, Disney ha publicado dos vídeos dando a conocer lo que ofrecerá este parque temático.

Los visitantes podrán navegar por un místico río y volar a lomos de un banshee, tal y como se muestra en los vídeos. Estas dos atracciones se llamarán 'Na'vi River Journey' y 'Avatar Flight of Passage', respectivamente, y supondrán toda una experiencia para el público.

A través del paseo por el río los visitantes podrán contemplar la fauna tan característica del mundo de Avatar, con sus bosques bioluminiscentes. Y montados a lomos de este particular ave sabrán lo que se siente al volar sobre la jungla de este peculiar planeta.

Este parque temático forma parte de la expansión del universo de Avatar que se ha propuesto realizar James Cameron. Los fans del universo de Pandora podrán disfrutar de The World of Avatar antes de que llegue la secuela de la película que prepara el director, que se estrenará en 2018.

Cameron lleva ya años trabajando con un nutrido equipo de guionistas en los libretos de la secuelas, que serán cuatro. Un equipo del que forman parte Rick Jaffa, Amanda Silver -ambos guionistas de El origen del planeta de los simios y su secuela-, Shane Salerno (Alien vs. Predator 2) y Josh Friedman (La guerra de los mundos).

El director rodará a la vez las cuatro secuelas de Avatar, que conformarán una saga familiar. La primera de ellas, Avatar 2, tiene previsto su estreno en cines en diciembre de 2018. Avatar 3 llegará dos años después, en 2020, y vendrá seguida de Avatar 4 en 2022 y Avatar 5 en 2023. Las secuelas volverán a contar con Sam Worhington como Jake Sully, Zoe Saldana como la na'vi Neytiri, y Sigourney Weaver, que interpretará a un personaje diferente que el de la doctora Grace.

Con casi 2.800 millones de dólares recaudados en todo el mundo, Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos, y también es el disco Blu-ray más vendido de la historia.