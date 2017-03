El Terminator de Arnold Schwarzenegger ha muerto

EP/Madrid

Puede que este sea el "Sayonara, baby" ("Hasta la vista, baby", en su versión original) definitivo del Terminator interpretado por Arnold Schwarzenegger. Según fuentes cercanas aproductora que posee los derechos de la franquicia de ciencia ficción,, poniendo fin a al longevo recorrido del letal cyborg con gafas de sol en la gran pantalla.

Paramount ha rehusado traer de vuelta a Terminator para futuras entregas de la serie. "Se acabó para Terminator y Arnold. El estudio ha sacado la secuela totalmente de la pizarra de producción, lo que significa que no hay pre-producción ni planes para otra entrega", dijo una fuente a los medios de comunicación.

La película más reciente de la serie 'Terminator: Génesis', fue estrenada en 2015 y tuvo problemas en la taquilla estadounidense. Sin embargo, no hizo mala caja fuera de EE.UU., triunfó en China, y finalmente recaudó 400 millones de dólares por todo el mundo.

Pero ese éxito internacional no ha debido pesar suficiente para salvar la franquicia. Paramount incluyó la secuela de 'Terminator: Génesis' para el calendario de rodajes de 2017, pero todo parece indicar que esta ha sido archivada.

"La película de Génesis fue vista como un intento de revivir la franquicia, pero los críticos no estaban contentos y de alguna manera los jefes del estudio prefirieron no continuar haciendo más, a pesar de que obtuvieron ganancias enormes", añadió la fuente.

Schwarzenegger interpretó por primera vez a Terminator (T-800), un cyborg enviado al pasado para matar a una mujer embarazada del líder de un futuro movimiento de resistencia, en la película homónima de 1984. Este papel hizo de Schwarzenegger una estrella global, y este continuó protagonizando otras dos secuelas, 'El Juicio Final' (Judgement Day) en 1991 y 'La rebelión de las máquinas' (Rise of the Machines) en 2001. También hizo un pequeño cameo en la cuarta entrega 'Terminator Salvation' de 2009, antes de regresar como líder en 'Genisys'.

En enero se conoció que James Cameron estaba preparando un regreso de 'Terminator' para cuando consiguiese hacerse con los derechos parciales de la franquicia en 2019. No está claro cómo la decisión de Paramount afectará a la propuesta de Cameron. De momento el director está trabajando en cuatro secuelas de su película de fantasía 'Avatar'.

El 'Terminator' no es la única franquicia relacionada con Schwarzenegger que se ha estancado. A principios de este mes, el actor y ex político anunció que abandonaría el show de talentos de la NBC 'The Celebrity Apprentice', tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Schwarzenegger atribuyó la bajada de audiencia a la creciente impopularidad del presidente. Trump, que aún aparece como productor ejecutivo en el programa, respondió afirmando que Schwarzenegger había sido "despedido por sus patéticas cifras de audiencia".