Cinco errores históricos en las películas de Disney

Redacción

1. 'La Bella y la Bestia'

2. 'La sirenita'

Todos conocemos las, que han sido las encargadas de criar a la generación de los 90, y es prácticamente imposible cruzarnos con alguien que no las haya visto alguna vez. Está claro que la factoría de Walt Disney ha creado, y sigue haciéndolo, obras que marcaron la infancia de muchos de nosotros, pero es muy probable que casi nadie se haya fijado en estosy y que prácticamente han hecho historia.¿Te acuerdas de cuando Bella entra en la habitación de Bestia y se fija en un retrato del príncipe ya adulto? Se supone que ésa pintura se realizó antes de que la Bestia fuera maldecida, pero según la introducción del film, la Bestia fue hechizada cuando era solo un niño, y en la película tiene 21, por lo que es imposible que se haya visto a si mismo como un adulto humano, y menos su pintor.Un error, o más bien un gazapo, es cuando Úrsula está en el camarote del barco disfrazada de humana y se pone a cantar. En un momento de la canción, la villana sube al tocador para mirarse en el espejo y desvelar su verdadero yo, rompiendo un objeto que antes no estaba ahí en el proceso. En la escena anterior pueden verse los objetos que hay en el tocador y en la siguiente aparece como por arte de magia un objeto rosa que Úrsula rompe al pisarlo.

3. 'Hércules'La mayoría de nosotros conocimos la cultura griega gracias a ésta animación de Disney, pero la historia que la franquicia nos contó no es para nada igual a la leyenda que en realidad se contaba en aquellos tiempos. Según la leyenda, Hércules no tendría nada que ver con Pegaso, y Hades, el dios del inframundo, no asoma apenas por éste mítico relato. En él se cuenta que el héroe se acaba volviendo loco y asesina a su mujer y a sus hijos, por lo que, para redimirse, los dioses le encomiendan doce tareas que debe llevar a cabo. Una historia que se aleja bastante del cuanto infantil de Disney.



4. Tiana y el sapo

5. La bella durmiente

La factoría cuenta la historia de Tiana ambientada en la época de la segregación racial de Jim Crow, en la Nueva Orleans de pleno siglo XX. La princesa Disney sueña con abrir un restaurante y en el film finalmente se cumple, algo que en aquella época simplemente habría sido imposible ya que las condiciones laborales de las personas de color eran lamentables. Incluso el matrimonio interracial también estaba prohibido.Otro clásico Disney donde mezclaron épocas y estilos. El cuento tiene lugar alrededor del siglo XIV y, durante éste período, los danzantes solían bailarla lentamente y únicamente podían tocarse las manos. En la fábula, el príncipe abraza a Aurora y la agarra de la cintura durante el baile, algo muy poco apropiado e indecoroso para aquella época.