¿Por qué Superman no pudo afeitarse el bigote en la 'Liga de la Justicia'?

Como la mayoría de películas de gran presupuesto,tenía previsto realizar varios 'reshoots' tras el fin del rodaje. Un trance que, con la salida de Zack Snyder y la llegada de Joss Whedon al proyecto se alargó más de lo que Warner había previsto.en este material extra, las, una película en la que el actor luce un

Las nuevas escenas rodadas por Wheldon ('Vengadores: La era de Ultrón') tras la salida de Snyder se alargaron más de lo previsto y concluyeron meses antes del estreno. Los reshoots, cuya intención era mejorar el hilo argumental, no solo supusieron un giro en el tono y la trama de de la película, sino también un aumento del presupuesto de 25 millones de dólares para la superproducción de Warner/DC.

Retoques faciales virtuales

Paramount, estudio responsable de la saga 'Misión Imposible', prohibió a Cavill afeitarse el mostacho para afrontar estos reshoots de 'Liga de la Justicia', que el actor británico realizó con su frondoso bigote. Un contratiempo imprevisto que Warner tuvo que solucionar en postproducción para, a través del CGI, devolver a Superman su barbilampiño aspecto habitual.

Y si bien es cierto que a primera vista no se aprecian estos retoques faciales virtuales, en mas de una escena de la película, y especialmente en las que contienen planos más cortos del rostro de Cavill, sí se evidencia algunas expresiones poco naturales en la cara de Kal-El.

Algo que los fans no han dejado pasar por alto, haciendo mofa y befa del rostro de Cavill en algunos pasajes del filme:

Henry Cavill's mustache could not be contained by mere human CGI pic.twitter.com/TnxdpbeNVT

I don't understand the complaints. The cgi removal of Henry Cavill's mustache is barely noticeable. pic.twitter.com/nKoUrqj6y8

From a Batman News commenter... ??

How to remove a Superman mustache the WB way:

1. Open Photoshop.

2. Click the clone stamp tool.

3. Brush off the stache for about 2 minutes by cloning other parts of the face

4. Do it frame by frame.

And you're done. pic.twitter.com/TJmI3yJuzm