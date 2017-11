La encerrona sexual de Natalie Portman en un avión

Amaia Díez

La ganadora de un Oscar comenzó rememorando como un productor de Hollywood le invitó a viajar en su avión privado junto a él y su equipo: "Y me dije, sí ¿por qué no aceptar un vuelo en un avión privado con un gran grupo de personas?", recordó la actriz.

Sin embargo, la sorpresa de esta llegó cuando al subirse al avión se percató de que allí no había nadie más, sólo el productor y ella. Además, aseguró que les habían preparado una cama para los dos.

Hizo saber al productor que se sentía incómoda

Por suerte, la cosa no pasó a mayores: "No paso nada. No fui asaltada", aclaró Natalie Portman. La actriz hizo saber al productor que se sentía incómoda con la situación y, según ella misma afirma, "él lo respeto". Aun así, quiere destacar que fue una situación "inaceptable y manipuladora" que llegó a asustarla.

La actriz aseguró que nunca ha sufrido ninguna agresión: "Pero he sufrido discriminación o acoso de alguna manera en casi todos los trabajos que he hecho", aclaró. Así, sobre la oleada de acusaciones que afecta a la industria del cine quiso reflejar la necesidad de que todo esto saliese a la luz: "Hay tantas cosas que dábamos por sentadas como parte de nuestro mundo hasta que cambió hace un mes", aseguró la actriz.