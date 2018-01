El emotivo discurso de Oprah y otros grandes momentos de los Globos de Oro

C. G.

Loshan estado marcados por lasEsta ceremonia sirvió como inauguración de la temporada de premios de la industria y se convirtió en el escenario en el que las mujeres, pero también los hombres, declararon la guerra al acoso.

En esa gala llena de reivindicaciones destacan algunos momentos tan emotivos como el discurso de Oprah Winfrey o el punzante monólogo de Seth Meyers, el presentador de la ceremonia, repleto de 'zascas' a Harvey Weinstein.

Estos son los mejores momentos de los Globos de Oro 2018.

El emotivo discurso de Oprah Winfrey

Oprah Winfrey se convirtió en la primera mujer negra en ganar el premio honorífico de los Globos de Oro, galardón que le daba el privilegio de poder extenderse en su discurso. Fue entonces cuando la popular presentadora y productora mandó un emotivo que ya ha sido de lo más aplaudido en las redes sociales. "Hablar para decir la verdad es la herramienta más poderosa que tenemos. Me siento inspirada y orgullosa por las mujeres que se han sentido fuertes como para compartir sus experiencias", explicó sobre el tema de los abusos en Hollywood.

"Durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído si se atrevían a contar la verdad sobre estos hombres. ¡Pero su tiempo ha terminado!", aseguró Winfrey a raíz del tema de los abusos en Hollywood.

Los 'zascas' de Seth Meyers

El maestro de ceremonias de los Globos de Oro 2018, Seth Meyers, comenzó la noche con un punzante monólogo. "Buenas noches, señoras y caballeros restantes", comenzó el presentador. "Es 2018, se puede fumar marihuana y por fin ya no se puede acosar sexualmente".

Y como no podía ser de otra manera, el ausente más presente de la noche también apareció en su monólogo: "Esta noche no estará Harvey Weinstein. No se preocupen, volverá en 20 años cuando sea el primer abucheado en un In Memoriam".

Pero como era de esperar, el presentador de los Globos de Oro también lanzó algún que otro mensaje a Donald Trump: "Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood comienza con tres palabras que parecen diseñadas para enfurecer al presidente. Lo único peor es que se llamara Asociación de Ensalada Hillary México".

James Franco junto a Tomy Wiseau

James recibió el Globo de Oro al mejor actor de comedia por su papel en 'The Disaster Artist', donde interpreta a Tomy Wiseau. Cuando el intérprete subió al escenario para recibir su premio se encontró nada más y nada menos que con el mismísimo Tomy Wiseau.

when u want to give credit, but not too much credit pic.twitter.com/tzR1Jep1ui — David Mack (@davidmackau) 8 de enero de 2018

El homenaje a Kirk Douglas

Kirk Douglas recibió un emotivo homenaje en la ceremonia. El actor de 101 años subió al escenario junto a su nuera Catherine Zeta Jones para presentar el Globo de Oro al mejor guion. El actor recibió entonces un emotivo aplauso por parte de todos los presentes a la ceremonia.

Catherine Zeta-Jones joins her father-in-law Kirk Douglas on stage to present the award for Best Screenplay - Motion Picture! #GoldenGlobes pic.twitter.com/G7ufNHH1Gq — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018

El reencuentro entre Thelma y Louise

Geena Davis y Susan Sarandon se reencontraron en el escenario para presentar el Globo de Oro al mejor actor dramático. "Hemos arreglado todo", ironizaba Geena Davis después de que ambas actrices fueron recibidas con un caluroso aplauso.