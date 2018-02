Jessica Chastain, borrada de su última película

C.D La actriz Jessica Chastain no aparecerá en la que iba a ser su próxima película, 'The Death and Life of John F. Donovan'. El director de la cinta, el canadiense Xavier Dolan, ha anunciado que ha suprimido todas sus escenas porque la película era demasiado larga.

En su perfil de Instagram, Dolan ha colgado una foto junto a Chastain durante el rodaje del filme y ha querido aclarar lo sucedido. El cineasta explica que la decisión tomada no tiene nada que ver con la actuación de la actriz, sino con el metraje, que alcanzaba las cuatro horas.

Dolan apunta que no sabía por dónde cortar y que finalmente decidió suprimir las escenas de Chastain, que por otro lado le encantaban. "Nos gustaban cada una de las escenas", asegura. Pero como su personaje parecía estar fuera de la historia, optaron por quitarlo.

El director, en cualquier caso, muestra su admiración por Chastain, a la que considera su amiga y por la que profesa "un amor muy sincero". La actriz, de momento, no se ha pronunciado al respecto.