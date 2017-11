8 restaurantes en los que redescubrir la cocina mediterránea

ESTEFANÍA P. JAIME

SNIPE: ambiente familiar con la brisa del Mediterráneo

El restaurante Snipe es un sitio con encanto, un lugar perfecto para saborear la vida y disfrutar de una velada con excelentes vistas al mar. En él encontrarás una cocina mediterránea fresca y actual, donde destacan sus pescados y mariscos frescos y sus vinos.



Cómo encontrarlo:

Restaurante Snipe

Dónde: Avda. San Bartolomé de Tirajana, 13 (Arenales del Sol)

Teléfono: 966 91 01 84

Facebook: Restaurante Snipe







RESTAURANTE CASA FEDERICO: un lugar donde se respira tradición gastronómica

Casa Federico se ubica justo donde comienza la playa y acaba el centro urbano de Dénia. Su cocina es tradición recuperada y llevada al siglo XXI, con sencillez, humildad y desde la exigencia de hacerlo bien: esencia de antaño y arroces de siempre, su especialidad. Calidad en los productos, buen precio y dos terrazas.



Cómo encontrarlo:

Restaurante Casa Federico

Dónde: Ausias March, 22 (Dénia)

Teléfono: 965 78 30 41

Web: www.casafederico.es







SEIS PERLAS: combinando tradición y nueva vanguardia

El restaurante Seis Perlas cuenta con una posición y unas vistas privilegiadas, en primera línea de la playa de El Campello. Su cocina mediterránea combina la tradición gastronómica con la nueva vanguardia. Materias primas de calidad sin renunciar a un buen precio.



Cómo encontrarlo:

Restaurante Seis Perlas

Dónde: c/ San Vicente, 97 (El Campello)

Teléfono: 965 63 04 62

Web: www.seisperlas.com







RESTAURANTE VORAMAR: platos mediterráneos y deliciosas tapas

En el año 2015 el restaurante Voramar de la playa de Urbanova inauguró su local en el centro de Alicante, siguiendo el mismo tipo de cocina mediterránea: arroces, pescados, carnes, verduras y tapas exquisitas. Dispone de salón para celebraciones y menús (diario o para un día especial) adaptados a todos los bolsillos.



Cómo encontrarlo:

Restaurante Voramar

Dónde: c/ General García Lazy ,12

Teléfono: 965 22 76 26

Web: www.restaurantevoramar.es







RESTAURANTE MAR AZUL: la guinda de un día redondo en la isla de Tabarca

Mar Azul es el restaurante de siempre en Tabarca. Un lugar perfecto para disfrutar de lo mejor de la cocina mediterránea, en un entorno idílico y con un buen precio. Una cocina llena de sabor, donde destaca el caldero, el arroz, la caldereta de bogabante o langosta, así como los extraordinarios pescados y mariscos.



Cómo encontrarlo:

Restaurante Mar Azul

Dónde: Playa Central, s/n (isla de Tabarca)

Teléfono: 965 96 01 01







RESTAURANTE CLUB NÁUTICO LA VILA: todo el sabor del mar con vistas al puerto deportivo

El restaurante del Club Náutico La Vila es un lugar único para disfrutar de la comida del mar. Dispone de salón climatizado, terraza con vistas al puerto y aparcamiento. Exquisitas tapas para compartir, pescados y mariscos de calidad y un repertorio de arroces secos o melosos que son la especialidad de la carta.



Cómo encontrarlo:

Restaurante Club Náutico La Vila

Dónde: Avda. del Puerto s/n - Club Náutico (La Vila Joiosa)

Teléfono para reservas: 661 62 44 81







EL CIELO: un lugar para amantes de la buena cocina

En el restaurante El Cielo encontrarás una carta que aúna cocina tradicional mediterránea con la última vanguardia gastronómica, y que ofrece dos zonas diferentes: una barra y un exclusivo comedor con una decoración que irradia buen gusto.



Cómo encontrarlo:

Restaurante El Cielo

Dónde: Avinguda Goleta, 21 (Playa de San Juan)

Teléfono: 965 77 67 03







CHAKRA: familiar, agradable y con una carta de calidad

El restaurante Chakra se encuentra en Arenales del Sol y está especializado en cocina tradicional valenciana. En él se puede disfrutar de un ambiente familiar y degustar exquisitos arroces y mariscos o platos como fideuá o raciones de jamón de bellota.



Cómo encontrarlo:

Restaurante Chakra

Dónde: C/ Islas Canarias, 4 (Arenales del Sol)

Teléfono: 966 91 00 36