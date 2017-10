Los 8 lugares más terroríficos de la Comunidad Valenciana

FRAN GOSALBEZ

Si las historias de terror no son lo tuyo, cuidado, porque aquí os presentamos los 8 lugares terroríficos más famosos de la Comunidad Valenciana.



EL SANTUARIO DE BALMA







El Santuario de la Balma, situado en Castellón, es conocido por muchos bajo el sobrenombre "El Santuario de los Endemoniados". En él se practicaban exorcismos a gente "poseída". Luego se supo que, muchos de los casos de "posesión" podían tratarse de enfermos de epilepsia.



Los asistentes a los ritos en su mayoría se trataba de gente con escasa formación académica, poco dinero y fácilmente manipulable e impresionable. Su historia lo convierte en un lugar susceptible para la imaginación de muchos y objeto de inumerables rumores. ¿Te la jugarías a pasar una noche en este tenebroso santuario?







EL PREVENTORIO DE AIGÜES





Este antiguo hospital infantil para enfermos de tuberculosis cerró en los años 60 y es protagonista de numerosas leyendas paranormales como historias sobre apariciones fantasmagóricas o sombras en los pasillos. Los rumores que pululan en torno a este tenebroso edificio convierten a este lugar, sin duda, en una de las grandes referencias de nuestra comunidad si de sitios tenebrosos hablamos.







EL SANATORIO ABANDONADO EN TORREMANZANAS







En medio del monte, en un lugar solitario y prácticamente derruido; esta la carta de presentación del sanatorio de Torremanzanas. Fue construido 1926 por la comunidad religiosa Cómpade Jesús.



En sus inicios, era utilizado como albergue, después, como colonia infantil durante las vacaciones. Más tarde, con la llegada de la Segunda República, el edificio cambió de nuevo su cometido para convertirse en un hospital infantil hasta que finalmente, durante la Guerra Civil fue utilizado como hospital militar.



A causa del hambre sufrida en España tras la Guerra Civil y la consiguiente epidemia de tuberculosis, el edificio adquirió un nuevo fin, como sanatorio para tuberculosos hasta 1963. Tras la erradicación de esta enfermedad en España, se abandonan por completo todas sus instalaciones dejándolas desoladas y abandonadas en medio del monte.







ANTIGUO PSIQUIÁTRICO DE CHESTE







Existen dudas en torno al cometido de este edificio, concretamente, se duda entre si el lugar fue realmente un psiquiátrico o un centro de menores, pero en torno a lo que no hay ninguna es de que este edificio, situado en la localidad valenciana de Cheste es un lugar aterrador.



La construcción fue abandonada hace bastantes años y son numerosas las leyendas que se cuentan al respecto de lo que sucede en la actualidad en su interior. Los rumores apuntan desde que, por las noches, se acercan al lugar grupos satánicos para realizar sus rituales, hasta haber sido objeto de estudio por parte de aficionados y expertos en sucesos paranormales, realizándose espectrometrías y psicofonías en el lugar. Quizás no es el lugar idóneo para irse de vacaciones.







LA CUESTA MÁGICA







La Cuesta Mágica de Crevillent quizás no es un sitio realmente "terrorífico", pero si que entra en nuestra lista de lugares con actividades paranormales.



Se trata de una pendiente de aproximádamente 30º de inclinación en la que, si te paras con el coche en punto muerto, da la sensación de estar subiéndola.



El truco se encuentra en una ilusión óptica que, a pesar de estar parados, crea un efecto de movimiento y nos hace creer que estamos subiendo la cuesta. Sin embargo, y para desgracia de muchos fantasiosos nos encontramos simplemente parados y es nuestro cerebro quien está trabajando de más.







ANTIGUO COLEGIO DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS DE AGOST







Ubicado a las afueras de la localidad alicantina de Agost y construido en 1967, este antiguo edificio ha sido protagonista de muchas historias y rumores en la zona. Voces, extraños ruidos... todo tipo de historias acompañan a las ruinas de este edificio abandonado.







FINCA PALMERETES







Una gran casa se erige en la localidad de San Joan d'Alacant. Se trata de una mansión abandonada que se encuentra en muy mal estado, con una gran cantidad de papeles, libros, paredes quemadas, etc.



Durante los últimos años, el edificio ha sufrido más de diez incendios a pesar de que se tapió y valló para evitar el acceso de curiosos. Es muy probable que simplemente se trate de pequeñas jugarretas de gente que decidió allanar la mansión pero, a su vez, también ha despertado la curiosidad de muchos.







EL PUEBLO ABANDONADO DE LA CORNUDILLA







La Cornudilla es un pequeño pueblo abandonado en el término municipal de Requena. Se dice que los habitantes de este pequeño pueblo abandonaron sus hogares en los años 50, después de vivir una serie de sucesos paranormales.



Al parecer era frecuente escuchar ruidos, murmullos y voces en el interior de las casas y sin una procedencia lógica. Mientras que los ruidos desaparecieron con el tiempo, hubo una casa, la conocida como "Casa del Ruido", en la que no desapareció.



Según los rumores, al caer la noche se oían ruidos de todo tipo procedentes del pozo interior de la vivienda, al igual que se dice que en el piso de arriba se escuchaba el ruido de cadenas agitadas contra el suelo. No se sabe qué hay de cierto en toda esta historia, pero de por sí, la historia de este pueblo se encuentra llena de misterio.