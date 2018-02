10 rutas imprescindibles para todo tipo de 'runners'

FRAN GOSÁLBEZ

El running se ha convertido en una afición para muchas personas que antes no hacían deporte. Y si eres de los que está empezando, lo normal es que no tengas muchas ideas para realizar tus recorridos, por lo que hemos preparado una lista de lugares por los que podrás continuar con buen pie tus rutinas de entrenamiento sin tener que aburrirte con el mismo paisaje una y otra vez.



Cauce del Río Vinalopó



El primer lugar en el que te emplazamos para comenzar la galopada se sitúa en Elche, a la vera del río Vinalopó. El cauce del Vinalopó atraviesa Elche de norte a sur con unos 8 kilómetros entre ida y vuelta. Es un camino bonito en el que encontraréis vegetación y parques que colindan con el cauce, además de mucha gente practicando también ciclismo o simplemente disfrutando de un buen paseo.







Ruta entre San Vicente – Mutxamel – Santa Faz



Uno de los recorridos más efectivos para realizar una distancia considerable y bastante cómoda es el trayecto que se puede realizar saliendo desde la zona sur de San Vicente del Raspeig, en dirección Mutxamel. La zona es bastante solitaria y bien pavimentada con un carril bici, además de que cuenta con una gran cuesta y un desnivel que prolonga el esfuerzo durante la carrera.







Vía Parque (Elche)



Quizás no tiene una de las estampas más bonitas de la provincia pero es realmente cómoda y accesible para practicar el running entre palmeras. La Vía Parque, carretera que -muchas rotondas mediante- conecta Elche y Alicante por un camino alternativo a la autovía, transcurre atravesando campos ajenos a los cascos urbanos, sin demasiado tráfico y con amplios carriles bici en los que conviven sin problema corredores y ciclistas.







Ruta forestal en Aitana – Serella



Si quieres una ruta con algo más de acción, la montaña es lo mejor. Una pista forestal muy conocida es la situada en Aitana y Serrella, que se encuentra entre Alcoy y Benidorm. El recorrido comienza desde el Puerto de Ares y termina en la Caseta del Rector. Tiene una longitud de 9 kilómetros y un desnivel de 380 metros. Al finalizarla, como si fuera una recompensa, tendrás la grandeza de la sierra y unas vistas espectaculares desde su mirador.







Ruta Verde Agost – Maigmó



Esta ruta cicloturista discurre por la antigua vía del tren Agost-Alcoy, que nunca llegó a ser operativa, reconvertida hoy en Vía Verde. Tiene una longitud de 22 Km, con un desnivel de 400 m y un firme perfectamente acondicionado y señalizado para la circulación de bicicletas y peatones. Cuenta con 6 túneles y 2 viaductos, que le dan mayor encanto y variedad al recorrido.







Playas de la provincia



La playa siempre es siempre buena elección para correr, de hecho, correr en arena es más saludable para nuestras articulaciones, ya que no reciben tanto impacto en el momento del apoyo. Las playas de San Juan o La Vila, entre otras, son buenos ejemplos. La brisa del mar te acompaña mientras corres y respiras un aire más puro al encontrarse cercano al mar. Es por ello que os invitamos a disfrutar del ambiente y tomar el hábito de correr sobre arena blanda, de esta manera, las lesiones son menos frecuentes y la resistencia se entrena de manera especial.







Arenales del Sol



Los paseos marítimos son un enclave inmejorable para recorrer largas distancias. En Arenales del Sol, en Elche, o en La Vila Joiosa tienes la posibilidad de correr con un paisaje precioso, el ruido relajante del mar y la tranquilidad y el ambiente cálido y agradable que ofrecen al atardecer estos recorridos. Si te quedas con ganas de más, en Arenales del Sol, al final del camino, tienes la carretera que lleva al faro, perfecto para rematar con un bello paisaje la sesión.







Cabo de las Huertas



Otra zona con encanto es el Cabo de las Huertas, perfecta para disfrutar corriendo por sus calas. Tanto para correr como para andar deprisa, puedes alternarlo con subidas y bajadas a las pequeñas montañas y calas.





Parque Monte Tossal



A continuación, todo un clásico. El Parque Monte Tossal, situado en la ladera del castillo San Fernando, es un parque dispuesto en terrazas que ofrecen a los corredores cambios de ritmos para realizar esfuerzos distintos, algo que siempre es bienvenido si lo que quieres es entrenar tu resistencia y capacidad. El parque se encuentra abierto al público durante todo el año y, además, se encuentra equipado con todo tipo de aparatos para ejercitarte y estirar una vez terminada la carrera.







Parque El Palmeral



Otro clásico, perfecto para corredores primerizos, es el Parque de El Palmeral, situado en el barrio de San Gabriel en Alicante, un refrescante entornor, debido a su abundante vegetación, donde poder practicar footing y otras actividades al aire libre. Gracias a la gran cantidad de árboles con la que cuenta el parque, es fácil encontrar una buena sombra para descansar y un bar donde poder tomar un refresco para reponer fuerzas.