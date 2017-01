Horario y recorrido de las Cabalgatas en la provincia de Alicante

informacion.es

Se acerca el momento, ¡qué nervios! Los más pequeños ya han enviado sus cartas a losy ahora llega el momento de recibirles. Sus majestades recorrerán lapara saludar y visitar a todos los niños. Para que no te pierdas nada, aquí tienes una guía con losde las cabalgatas que el día 5 de enero llenarán los municipios alicantinos.

Alicante

Este jueves, a las 17 horas, llegarán los Reyes Magos. Desembarcarán en el Puerto de Alicante, en la zona Volvo. Posteriormente irán a la recepción en la Plaza de Toros para prepararse y allí les recibirá el grupo infantil Crazy Dreams.

Los Magos de Oriente saldrán desde la Plaza de los Luceros a las 19 horas, momento en el que dará comienzo una gran cabalgata llena de regalos, caramelos, dulces y sorpresas.

Elche

A las 19 horas saldrá desde el colegio Virgen de la Asunción una caravana de 650 personas, entre actores, bailarinas y representantes de las fiestas. Irán en once carrozas y tres plataformas, que además irán acompañadas de 72 auxiliares de seguridad que las escoltarán para evitar accidentes. Los Reyes Magos y sus pajes irán cargados con más de 5.000 caramelos para los más pequeños. Un espectáculo con gran carga de fantasía y algunos toques bíblicos sobre los famosos personajes de Oriente.

Santa Pola

La cabalgata de los Reyes Magos comenzará en el parque El Palmeral y seguirá por las calles Elche y Glorieta. En la Glorieta, sus majestades serán recibidas por la primera autoridad local. En este desfile participarán la Asociación de Moros y Cristianos, la Unió de Festers, la academia de ballet Dana María, el centro de acondicionamiento Marsport, la Escuela Deportiva Municipal de Gimnasia, la asociación André Romí, Gym Noray y Fem Dansa.

El 6 de enero, de 11 a 14 horas, los más pequeños podrán disfrutar atracciones hinchables en la Glorieta.

Crevillent

La Cabalgata dará comienzo a las 19 horas desde el Parc Nou para luego recorrer todo Crevillent.

Alcoy

La Cabalgata de Reyes Magos de Alcoy, considerada la más antigua de España, arranca a las seis de la tarde desde El Camí, transcurriendo a continuación por la calle San Nicolás, plaza de España, calle San Lorenzo, avenida País Valencià y calle Alzamora. Concluye junto a la iglesia de San Roque.

Benidorm

Las calles de Benidorm se llenarán de magia e ilusión este jueves a partir de las 18.00 horas, cuando está previsto que dé inicio la cabalgata desde el Parque de Elche hasta llegar a la plaza de los Reyes de España, frente al Ayuntamiento, pasando por la avenida Almendros, Marte, Venus, Ruzafa y Herrerías. Al término del desfile, sus majestades harán entrega de los regalos a los más pequeños.

Torrevieja

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Torrevieja en barco. La cabalgata comenzará a las 17 horas desde el Puerto e irán acompañados de cinco carrozas.

Orihuela

La cabalgata de los Reyes Magos tendrá lugar este jueves a las 18 horas desde el barrio de Las Espeñetas. Este año mantendrán la tradición que recuperaron el año pasado, en el que visitaron el Rabaloche y finalizarán en la calle San Gregorio.

Mutxamel

Sus majestades los Reyes Magos tienen programado comenzar la cabalgata a las 18 horas desde el barrio del Ravalet. Este será su recorrido: C/ Villena, C/ san Francisco, C/ san José, paseo de la Constitución, C/ manuel Antón, C/ cura Fenoll, plaza Nova, C/ Felipe Antón, C/ hermanos Pérez Lledo y Avda. Carlos Soler. Finalizará en la puerta del Ayuntamiento donde los Reyes Magos recibirán a los niños y niñas.

San Vicente del Raspeig

En San Vicente el recibimiento a sus majestades será en la calle Calpe, a las 18 horas, en el aparcamiento situado junto al Patronato Municipal de Deportes. Melchor, Gaspar y Baltasar, acompañados por 900 personas, protagonizarán la cabalgata, que discurrirá por la calle Dr. Fleming, la plaza de Santa Faz y la avenida de la Libertad hasta Plaza de España.

El Campello

Los Reyes Magos comenzarán la cabalgata mañana a las 17 horas en el Club Náutico. Cientos de niños, agrupados en diferentes asociaciones y coordinados por la Junta Festera de Moros y Cristianos, organizadora de la Cabalgata, recorrerán junto a sus majestades el paseo Marítimo, la avenida del Carrer la Mar, la avenida Generalitat, la calle Doctor Fleming y la calle Mayor, mientras los pajes reparten algunos regalos subiéndose a los balcones con sus escalas. Aunque la mayoría de los pequeños esperan los presentes en la Plaza de la Iglesia.

Sant Joan

En Sant Joan la recepción de los Reyes Magos será a las 17.30 horas en la Plaza de la Ordana y a las 18.30 comenzará la cabalgata, desde la plaza de la Constitución por la avenida Jaime I y Rambla, hasta llegar a las 20 horas hasta la iglesia parroquial.

Xixona

Melchor, Gaspar y Baltasar empezarán la cabalgata delante del Betlemet a las 18 horas.

Elda

En Elda la Cabalgata partirá a las siete de la tarde desde el barrio Molinos de Félix para discurrir por el recorrido habitual y culminar en la plaza de la Constitución, donde se procederá al acto de la Adoración al Niño Jesús. A continuación los Reyes Magos subirán al balcón principal del ayuntamiento desde donde saludarán a todos los niños y niñas en la noche más esperada del año por todos ellos. Participarán en ella 1.500 personas.

Villena

Sus Majestades llegarán a Villena el día 5 de enero a las cuatro de la tarde al colegio de los Padres Salesianos donde recibirán a los niños. A partir de las siete de la tarde estarán en el Ayuntamiento de Villena, donde los niños ganadores del sorteo del día de los pajes tendrán la oportunidad de estar con los Reyes. Sobre las ocho de la tarde comenzará la Cabalgata en la que, además de los tradicionales pastores de la Agrupación de Navidad y Reyes, participarán unos doscientos niños en las coreografías que acompañarán a los reyes durante su paseo por las calles de la ciudad.