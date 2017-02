Desde este miércoles ya están en marcha las segundas Jornadas gastronómicas de Guisos Tradicionales de Alicante y provincia, en las que un total de 37 restaurantes ofrecerán menús preparados para la ocasión, que podrán degustarse hasta el 15 de marzo.Los menús facilitan a todos los comensales un recorrido no sólo físico, sino también etnográfico, histórico y vivencial por las tierras alicantinas. Sus ingredientes, las elaboraciones y los sabores se enraízan con los paisajes, las actividades y la historia de la provincia.A través de los platos y las cucharas se puede transitar por el mar, la montaña, las vegas, huertas y secanos de la provincia de Alicante, para sentir el hoy desde la memoria del pasado que nos trajo aquí.

La olleta, los potajes, la borreta, el triguico villenero€ son el mejor aprovechamiento de los productos locales. Pocos ingredientes, excelentes combinaciones, identidad y autenticidad desconocida fuera de nuestros pueblos y que merece un reconocimiento. También están los guisados, sólo de verdura, o los que conjugan carnes o pescados, como las cazuelas,calderetas, el blanquillo de rape, el Escalda-barbas villenero o los Cucurrones de la Vega Baja.

Todos los menús de los 37 restaurantes participantes tienen un precio de 18 euros o superior y cuentan con 2 ó 3 entrantes basados en productos autóctonos de la Comunidad Valenciana, un plato principal de guiso tradicional de la provincia de Alicante, y postre. Disponibles hasta el próximo 15 de marzo, y así no perderse la oportunidad de probar buenos guisos.

RESTAURANTES PARTICIPANTES EN LAS JORNADAS GASTRONÓMICAS DE GUISOS TRADICIONALES

ALFAFARA

Casa el Tío David

ALICANTE

Barq

Carví

Casa Domingo

Casa Filo

Casa Riquelme

Chapeu

Chapeu (Playa de San Juan)

Dhammas

El Caldero

El Corte Inglés (C Maisonnave)

El Corte Inglés (C Federico Soto)

El Sorell

El Suquet de Castaños

Juana Romero

La Bodeguita de Juan

La Bodeguita de Rocío

La Sastrería

Mauro &Sensai

Nou Palas

Portbella

Rincón de Antonio

To Bar

CASTALLA

Nou Trinquet

EL CAMPELLO

La Peña

ELCHE

El Misteri d'Anna

L'ALFÁS DEL PÍ

El Naútic de L'Albir

MONÓVAR

Xiri

SAN JUAN

Marco &Bo

SANTA POLA

El Faro

Vintage Restaurant & Bar

SAN VICENTE

La Sal

TORREVIEJA

Rincón de Capis

VILLENA

La Despensa

Riesma

Salvadora

Menús de 18 euros o más