Semana Santa 2017: ¿Qué hacer?

Si este año no deseas quedarte en tu ciudad y te apetece hacer algo diferente te proponemos a continuación diferentes planes para estos días, con los que desconectar del trabajo.

Para los amantes de la naturaleza

Pasar la Semana Santa 2017 rodeado de naturaleza es uno de los mejores planes que se pueden hacer. Unos días en cualquier zona costera de España si te apetece playa o alquilar una casa rural en cualquier punto del interior del país son dos de las mejores alternativas para estos días. Paseos por la playa o las excursiones a los bosques donde impregnarnos de la primavera, nos harán recargar las pilas para afrontar la última etapa del curso.

Semana Santa 2017 para familias

Si viajas con niños y te apetece un plan divertido, los parques temáticos son tu mejor opción. Las risas, adrenalina y aventura están aseguradas.

Semana Santa 2017 para cosmopolitas

Si eres de los que no soporta poner un pie en el campo y en el asfalto te sientes como pez en el agua, aprovecha estos días para visitar alguna ciudad que aún no hayas visto. Madrid o Barcelona, en España, o Londres, Roma, París, etc. son perfectas para una escapada de cinco días.

Para parejas

Si deseas pasar una Semana Santa 2017 de lo más románticos, los spas y balnearios se erigen como tu mejor plan. Las agencias venden pack especiales para estos días con masajes, cenas para dos, etc. incluidas.

Para los más religiosos

Si para ti Semana Santa es mucho más que unas vacaciones y vives estos días con autentica pasión no te puedes perder el ambiente que se vive en ciudades como Sevilla, León, Valladolid o Burgos.