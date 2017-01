Polémica en 'Ahora Caigo' por no entregar los 100.000 euros

es un tipo que no pasa desapercibido, poco a poco ha ido construyendo a su gusto un programa, 'Ahora Caigo,' que ha conseguido convertirse en el plato fuerte de las tardes televisivas. Sin embargo, en pocas semanas lasse han revolucionado con el programa. Primero, por el bajo nivel de dos concursantes durante una prueba cuya respuesta era ''Guerra Civil'' y que prácticamente tuvieron que agotar todas las pistas. Ahora, por la' del mayor premio del programa, los, al concursante del pasado martes, un joven llamado

Tras alcanzar la última ronda, no sin polémica por la diferencia de dificultad de las preguntas entre los contrincantes y el concursante central, Jesús se enfrentó a la última pregunta: ¿Qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos? Jesús se mostró dubitativo hasta que al final, cuando el tiempo estaba a punto de agotarse, dio la respuesta: ''Whoopi Goldberg''.

El público explotó de júbilo y arrancó a aplaudir mientras Jesús no se lo creía. Pero Arturo no se mostraba tan entusiasmado por la validez de la respuesta y tuvieron que comprobar si había entrado dentro del tiempo establecido. Efectivamente, la respuesta había entrado pero, según el programa, el concursante no había pronunciado correctamente el nombre. Jesús se resignó a aceptar a decisión, las redes sociales, en cambio, ardieron y protestaron el dictamen del programa, acusándoles de no querer repartir el suculento premio.