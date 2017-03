Mercedes Milá: "Fumaba muchos porros y le vi la cara a la muerte"

Redacción

Mercedes Milá se sentó en eleste domingo. En su entrevista, la presentadora volvió a confesar sus problemas de salud en los dos últimos años en los que presentó 'Gran Hermano'.

"Mi equipo vino a Barcelona para intentar convencerme de que presentara 'GH 17'", le aseguró a Risto, con quién antes se había enzarzado en una tremenda pelea por las bodas. El presentador de 'Chester in love' tiene previsto casarse en los próximos meses y Mercedes aprovechó para sacarle el tema y mostrarle su opinión, creo que os casáis por hacer una fiesta, por reunir a los amigos... No por mucho más", le espetó.

Como sorpresa el programa invitó a Ismael Beiro, primer ganador de 'GH', y gran amigo de la periodista desde hace 16 años.

Mejide le pidió una anécdota con Mercedes y él contó cuando le confesó que le encantaban los porros. "Yo me he fumado muchísimos porros en mi vida de hachís y de marihuana hasta un día que me sentó mal un canuto y me quería morir. Un me pasaron un canuto de marihuana, le di dos caladas y creí que no llegaba a la cocina. Tanto que me desmayé", aseguró Mercedes.