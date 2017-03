Mónica Naranjo zanja la polémica sobre su beso con Marta Sánchez

EP / Madrid

Mónica Naranjo regresa a la televisión para formar parte del jurado de ‘Tu cara no me suena todavía’. Un programa que comenzará a emitirse este viernes 10 de marzo en Antena 3 (22.00) y que promete ser la competencia de la nueva edición de ‘La Voz Kids’.

La cantante ha explicado que está emocionada ante esta nueva aventura donde compartirá plató con Chenoa y Manel Fuentes, entre otros. Además, Mónica ha querido aclarar el motivo de su comentado beso con Marta Sánchez, una puesta en escena que ha dado mucho de que hablar.

Mónica ¿te va a costar más o menos evaluar a los concursantes anónimos?

Hombre, va a costar más, porque vamos a tener que ser un poquito mas exigentes. En el caso de los artistas, se quedan toda la temporada, en el caso de los anónimos, se van. Entonces quien se queda, tiene que ser verdaderamente el mejor.

Te hemos visto durante la rueda de prensa alucinar con alguno de los concursante, ¿no?

No, o sea yo ya flipé. Mira, yo me acuerdo un momentazo en México que tuve, que me estuve mirando todos los archivos que me enviaron. Terminé de trabajar, llegué al hotel, abrí el ordenador, lo cerré para poder escuchar las voces y era increíble el nivel. Porque incluso artistas que, para mi, siempre han sido inimitables, te encuentras con una persona que llega con su guitarrita y hace 'ah' y haces como '¡qué maravilla!'.

Pero también hubo alguno que otro con el que alucinaste pero en otro sentido, ¿no?

Pues me partí de la risa, porque claro, hay de todo pero, a ver, yo llevo toda mi vida dedicándome a la técnica vocal, soy cantante. Entonces, ver una persona que empieza bien, pero que de repente empieza a eructar intentando seguir una técnica que desconoce... ostras, yo me reí mucho.

A ti te van a imitar y dices que no quieres.

No, yo no creo que sea objetivo. Yo, como artista, que me imite otra persona, sería incapaz de no ver alguna pega, nada es perfecto. También es cierto que la perfección no existe pero no me parece objetivo, si yo conmigo soy una tirana, le voy a poner todos los puntos sobre las íes, que a lo mejor no existen. Así que mejor que lo haga Laura.

¿Tú qué tal eres imitando?

Yo pésima... si a mi me salvaba el atuendo, la caracterización y los pelitos en el pecho.

Eres un muy crítica contigo misma, ¿no? Porque igual el publico no lo percibe así.

Eso algún día te lo contaré, no me quiero descubrir, ya soy bastante rara.

¿Vais a salir algún día vosotros con los anónimos?

Pues es que de momento no nos han dicho nada, porque realmente los protagonistas van a ser ellos, entonces no tendría mucho sentido salir a imitar nosotros.

Decías que te va a ser más difícil juzgar ahora, ¿te sentías presionada por alguno de los concursantes famosos?

Mira, yo recuerdo el momento más angustioso que he pasado, que fue con Javi de los Pecos, porque es tan buena gente, tan buen compañero... es un ángel y todas las semanas peor, y yo te juro que hubo un día que iba hacia plató y se lo iba comentando a mi marido, y me ve y me dice 'estás muy callada', y yo digo 'es que tengo una fatiga, ójala lo haga mínimamente bien, porque otra vez el cuatro es que me da mucha pena', y me dijo 'es que tienes que ser más comprensiva ¿se lo ha pasado bien? Sí, pues ya está', y con eso me quedé. Pero sí he tenido momentos de esos, pero por amor, por afecto, por respeto. A Santiago le podía decir lo que quería, porque Santiago se enfadaba con nosotros y no nos hablaba hasta la semana siguiente. Pero he tenido momentos angustiosos, ¿eh?

¿Te entiendes bien con Laura? ¿La relación es buena?

Si yo con el único que no me entiendo es con Àngel Llàcer.

¿Por qué?

Porque los ex ya sabes como son... a parte, como ahora tengo nueva novia, pues lo lleva muy mal.

¿Quién es?

Es Marta Sánchez.

Cuéntanos, porque el revuelo que se ha montado con la foto de vuestro beso.

No, lo que pasa es que estamos justamente en una gira compartiendo el escenario con dos veteranas más, grandes de la música, en México, e interpretamos ‘Jamás’, y la puesta en escena de ‘Jamá’s es un beso entre ellas dos, ese amor tan gran de que se tienen esas dos mujeres, y quisimos darle ese homenaje a la canción y al público. ¡Qué la tengo loquita a Marta! Por cierto.

Pues teníamos entendido que era otra persona la que le tenía loquita, ¿o comparte?

No, no, no compartimos nada, la tengo loquita yo.

Al final va a cambiar al americano por ti.

Ya le ha cambiado, yo soy más simpática.

También dijeron que la gente no había entendido el beso, que a lo mejor el publico de México era más cerrado.

No, no, lo contrario. No os fiéis nunca de las noticias que vienen de tan lejos, que vienen muy tocadas. El público de México, sobre todo el público femenino, lo ha agradecido tanto, que bueno, tienes un montón de tweets para verlo.