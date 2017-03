Risto Mejide, el Jesús Puente del siglo XXI

Redacción

Hace un par de semanas, programa en el que el polémico publicista ha sacado su lado más romántico y humano.

Y es que algo está cambiando en el catalán que hasta Telecinco lo plantea como el nuevo Jesús Puente. Risto será el nuevo presentador de ‘All you need is love… o no’, el nuevo programa de la cadena basada en el mítico ‘Lo que necesitas es amor’, en el que las parejas buscarán darse sorpresas, declararse su amor en público o intentar recuperar su pasión.

Risto Mejide saltó a la fama por su faceta de jurado duro en ‘Operación Triunfo’ y durante años explotó esa imagen por todos los platós que piso pero desde hace unos meses el catalán está tornando su carácter. Muchos aseguran que esta transformación puede deberse a que el publicista vive una de sus etapas más dulces junto a su novia Laura Escanes, a quién dobla la edad, y con la que pretende casarse en los próximos meses.