Blanca Suárez y su traumática experiencia con Jesús Calleja

EP / Madrid

Las actricespara presentar la película que se estrena mañana, El Bar de Alex de la Iglesia. Una película de miedo, que va a poner la carne de gallina a más de uno. Aprovechando el ambiente terrorífico, Pablo Motos, les ha preguntado a las dos, en que situación de la vida han pasado mas miedo.

En un primer momento, Blanca Suárez ha afirmado que ella "no es nada miedosa y que hace muchas cosas sin pensar, de las que luego se arrepiente", pero a continuación, ha reconocido que ocurrió una situación en su vida hace unas semanas, que hizo que la actriz pasara bastante miedo.

La situación se produjo, rodando el programa de Jesús Calleja en Jordania. La actriz y el aventurero se disponían a escalar una pared, en un principio no del todo peligroso, pero que le produjo un momento de bloqueo en el que "no podía avanzar, ni retroceder y me ví allí inmovilizada" y confiesa que "fue un momento muy aterrador para mí, pase miedo".

Por su parte, Carmen Machi, ha contado que sufrió un atraco en los 80, en un bar de Getafe, "en los 80, estábamos de aquella manera, entraron dos yonkis y se produjo un atraco, pipa en mano". Machi cuenta que "Todos nos metimos debajo del futbolín y pensé se me iba a acabar la vida"... Aunque, como ha confirmado ella misma, "todo se quedó en una anécdota y un susto".