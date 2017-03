Lolita: "He estado años en paro"

EP / Madrid

Lolita ha sido una de las famosas que no ha querido perderse el estreno de ‘El Bar’, la última película de Álex de la Iglesia. Desde hace una temporada,está imparable y es que no paran de surgirle proyectos tanto en el teatro como en televisión.

Después de convertirse en una de las miembros del jurado más populares del exitoso programa de ‘Tu cara me suena’, ahora se centra en su trabajo en la obra ‘Prefiero que seamos amigos’. Sin embargo, no siempre ha gozado de una agenda más apretada tal y como ella misma se ha encargado de recordar.

No paras

El único proyecto que tengo ahora es ‘Prefiero que seamos amigos’ que vamos a debutar en La Latina el 20 de abril y ese programa de televisión del que no se puede hablar mucho.

¿Y cine?

Hay un corto que ya se hizo y que seguramente en mayo se estrenará que se llama ‘Carne’ y no perdérselo porque vais a ver una Lolita muy diferente.

¿Por qué nos va a sorprender?

Porque no es tan divertido, es un poco más terrorífico.

Eres una actriz muy polivalente.

Bueno, polivalente, polifacética, poli...

Lolita tiene su carácter.

Es más el temperamento, es un temperamento que te sale pero luego no, no valgo nada.

Me ha confesado tu hija que las dos llorásteis viendo ‘La Bella y la Bestia’

Sí, me fui el domingo a verla porque necesitaba un día de estar con mis hijos, sobre todo con mi hija que nos hinchamos a llorar, a ella le trajo muchos recuerdos de su infancia y a mí también. Ella se sabía todas las canciones.

¿Tú has dicho eso de 'prefiero que seamos amigos'?

Alguna vez que otra, pero también me lo han dicho a mí, no creo que nadie está a salvo de eso.

Estás que no paras.

Yo le doy gracias a Dios por todo el trabajo que me está dando pero también hay que acordarse de todos los años que he estado parada que no me llamaban ni para insultarme. De eso la gente no se acuerda, yo sí.

Va por épocas.

Sí, esto es así. Hay épocas que se trabajan mucho, épocas que parece que estás trabajando mucho y no trabajas y otras que no haces nada.

¿En qué te agarras en esas épocas?

A la familia.

A veces piensas y dices igual se ha acabado esto.

No, intentas por todos los medios seguir trabajando. Yo no es que no haya hecho nada, cuando no tenía trabajo aquí me iba a América y hacía otro tipo de cosas pero para mí la Plaza del Diamante tuvo un antes y un después.

El proyecto de televisión ¿Te apetece?

Por supuesto que me apetece, pero todavía no tengo nada firmado y yo hasta que no firmo las cosas no hablo nada.