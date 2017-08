Frank Blanco incendia las redes sociales al hablar del machismo en la música

Amaia Díez

la ha liado en Twitter tras su intervención en el programa de. El presentador de 'Zapeando' apareció en el espacio presentado porpara dar su opinión sobre el reciente debate acerca del

La publicación por parte del Instituto Vasco de la Mujer de una 'playlist' con canciones recomendables y no recomendables por su contenido sexista ha provocado numerosos comentarios y debates televisivos al respecto.

Blanco señaló al respecto que "escuchando lo que se está diciendo, me han entrado ganas de llamar al productor de Europa FM y decirle que cerremos".

También expresó su sorpresa ante la inclusión en la lista de temas "canciones machistas" el 'Me enamoré de Shakira': "Me llama la atención, porque es la historia de una mujer que cuenta cómo se enamoró de un hombre que es Piqué y que yo, siendo hombre y si fuese al matiz, podría ofenderme porque está hablando de la barbita y de los ojitos de Piqué y no sé si eso me gusta".

"Se nos está yendo un poco de las manos"

El presentador argumentó que las canciones tienen su "contexto" y que, en caso de que una canción vulnere la ley, se debe denunciar donde corresponda: "El límite tendría que ser la ley, porque más allá de eso, las canciones te gustan o no te gustan".

Blanco concluyó su intervención diciendo que cree que a lo mejor la situación se está "yendo un poco de las manos al meter en el saco del machismo tantas cosas".

Las palabras del presentador dieron pie a numerosos comentarios en las redes sociales. Muchos usuarios de Twitter no dudaron en acusar a Blanco de machista, mientras que otros apoyaron su intenrvención en el programa:

A Frank Blanco solo le ha faltado decir que había canciones hembristas para llenar el cupo de tonterías...#MusicaMachistaARV — Uxi (@uxiavila) 9 de agosto de 2017

Hacer debates sobre el machismo en música me parece perecto, pero hacedlos bien, invitad a expertas y no a @Frank_Blanco #MúsicaMachistaARV — Agnosia (@agnosia25) 9 de agosto de 2017

Plena y absoluta admiración por las sabias palabras de @Frank_Blanco en #MusicaMachistaARV un poco de sentido común y congruencia, gracias. — Richelieu (@DanielBerrocalF) 9 de agosto de 2017

Que pinta Frank Blanco en esto? Es el alguien de la organizacion, es el mujer, sabe el algo de machismo? Es que que asco #MusicaMachistaARV — HARRY TOUR ?? ???? (@RealAngelStyles) 9 de agosto de 2017

La respuesta del presentador no se hizo esperar: