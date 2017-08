La sorprendente despedida de una chica a su cita en 'First Dates'

Luca y Laura no tuvieron 'feeling' en su cita en 'First Dates'. Cuatro

C.D

Laura y Luca no conectaron desde el principio en su cita en 'First Dates' este viernes. Ella demostró ser una chica un tanto peculiar desde el principio y dejó claro que no se lo iba a poner nada fácil a su pretendiente. ", llegó a asegurar.

Durante la cena, Laura no ocultó que Luca no era su prototipo de hombre y se quejó del ruido que hacía al masticar. "Yo no puedo escuchar a la gente masticar", afirmó. La cosa pintaba mal y empezó a torcerse de forma definitiva cuando le espetó al chico que tenía "pinta de golfo".

No había nada que hacer. El 'feeling' entre ambos brillaba por su ausencia. "Eres maja pero no tendría otra cita", le dijo Luca, demostrando una educación que le faltó a Laura, quien le dedicó una despedida que pasará a la historia del espacio de citas: "Con Dios, y a chuparla a Parla".