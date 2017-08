Marisol Ayuso, víctima de violencia de género

M.G.

La veterana actriz se ha sincerado con Jorge Javier Vázquez y ha confesado que cuando tenía 19 años estuvo prometida con un hombre acaudalado que le hizo pasar un infierno. "Al principio era un ser maravilloso. Me dijo que tenía que dejar la profesión. Yo le dije que sí, y mi madre creyó que era un error. En cuanto dejé el teatro, fue horroroso. Tenía que vestir como él quería, no podía hablar de mi profesión con su padre, al que le gustaba mucho el teatro", ha recordado.

Ayuso decidió cortar por lo sano y rompió el compromiso a 8 días de la ceremonia. Al mudarse a su vivienda, la de su prometido, ella se llevó todas sus cosas, incluyendo todas sus fotografías y recuerdos teatrales, así como sus carnets de la profesión.

"Fui a abrir el cajón y no estaban. Me dijo que las había quemado, porque ya no iba a pertenecer a ese mundo. Esa misma noche se le fue la mano. No era un mal día. No lo quería ver, pero las maneras que tenía", recordó visiblemente afectada la intérprete.

Pero no estuvo sola. Gracias a su madre la actriz logró salir del agujero en el que se había metido y retomó su vida. Todavía recuerda con nostalgia aquella frase que le dijo su progenitora y que le ha servido como filosofía de vida: "Nunca por un hombre dejes tu profesión".