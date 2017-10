Nuria Roca responde a las críticas sobre la "relación abierta" con su marido

EP/Madrid

se convirtieron en los invitados de la emisión del jueves de El Hormiguero.aprovechó la visita para hablar de un capitulo del libro de Juan en el que desvelaba que no había nada malo en desear a otras personas dentro del matrimonio, a lo que la pareja aseguraba que. Unas declaraciones por las que han tenido muchas críticas, a las que Nuria no ha dudado en contestar.

"Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría nunca ni yo querría estar con esa persona. Ahora bien, yo creo que las parejas crecen, evolucionan, maduran... y nosotros llevamos muchos años juntos. Lo que hemos hecho es crecer y hacer un aprendizaje como pareja y atrevernos a confesarnos cosas en cuanto a sentimientos", confesaba Nuria Roca en el programa, y aunque aseguraba que no tenía problemas en reconocer los secretos de su matrimonio, sí que ha tenido que responder tras un aluvión de críticas en las redes sociales por su confesión.

"Respeto todas las opiniones y las agradezco siempre que vengan desde la educación y nunca desde la prepotencia de quien no admite una opinión y una manera diferente de entender... jamás se me ocurriría dar por mejor mi pensamiento, mi posición o mi proceder... jamás se me ocurriría adoctrinar... En una sociedad en la que últimamente se ve tanto pensamiento único y tan poca tolerancia a la diversidad, estaría bien que tuviéramos todos un poquito más de respeto, de libertad y que diéramos menos lecciones de moral", aseguraba Nuria en un comunicado en su cuenta de Instagram, aclarando que siempre hablaba desde la sinceridad y agregaba: "añadiré, para los más incrédulos, que llevo casi 20 años junto a la persona que más quiero, que más admiro y que más respeto... y de la misma forma me siento yo." Terminando así con los rumores sobre su matrimonio.