Belén Esteban la lía con la lista de invitados de su boda

EP

La boda dese ha convertido en un nuevo cisma dentro del plató de '. La 'princesa del pueblo' anunciaba estos días su lista de invitados donde no se encontraban varios de sus compañeros de trabajo.

Kiko Matamoros y Paz Padilla han sido excluidos de este enlace donde estará la plana mayor de la Fábrica de la Tele: "Iréis todos menos Matamoros y Paz Padilla" .Dolida con esta diferenciación, la humorista gaditana ha querido responder a Belén Esteban en Sálvame:"Estas cosas me duelen, llevo ocho años trabajando aquí contigo, de verdad que procuro ganarme la amistad de todos, que no es fácil, pero cuando digo que os quiero es verdad".

Unas palabras que sorprendieron al resto de colaboradores ya que, hace un año, Paz decidió no invitarles a su boda con Antonio Juan Vidal en las playas de Cádiz. Aún así, ella explicó que no invitó a sus compañeros porque quería una boda íntima, algo de lo que ahora se arrepiente: "Yo quería una boda chiquitita, no invité ni a mis primos y me siento mal, hay compañeros de mi Antonio que no invité, y él se siente mal. Hoy lo haría de otra manera".

Ante esto, Belén respondió tajante a Paz: "Yo te admiro cuando te oigo, tampoco quiero que te sientas mal y si te duele lo siento, pero me hicieron una pregunta y tenía que ser sincera".