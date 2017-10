Las redes arremeten contra la entrevista de Pablo Motos a Agatha Ruiz de la Prada

Amaia Díez

La noche del miércoles la diseñadoraacudió al programa de. La modista se convirtió así en laen toda la historia del espacio de Antena 3. Un hecho que sorprendió tanto a los espectadores como al propio presentador.

Agatha afirmó que fue ella la que le pidió al presentador acudir al plató: "Antes no hubiera venido a este programa, porque estaba atontada. Ahora estoy feliz de estar aquí", confesó la diseñadora. Pablo Motos no pudo evitar preguntarle si tenía algo que ver con su divorcio de Pedro J., juna pregunta a la que Agatha respondió afirmativamente.

El programa se centra en el divorcio de la presentadora

La diseñadora comenzó entonces a relatar cómo fue su separación del empresario. "Fue muy raro todo porque llevabais 30 años juntos, os casáis y a los pocos meses os separáis", comentó el presentador. "Eso le quiero preguntar a él, pero como no le hablo, no puedo", contestó Agatha Ruiz de la Prada.

La diseñadora pasó a relatar cómo Pedro J. le pidió el divorcio un sábado por la mañana sin ninguna explicación. Desde entonces la expareja no se habla y Agatha reconoce que ha pasado momentos muy malos tras su separación. Sin embargo, ahora confiesa sentirse mejor e ir superando la ruptura: "Ahora me siento mucho más contenta y más natural; todo me divierte", confesó.

Twitter estalla en contra de 'El Hormiguero'

Pese a la sinceridad con la que la diseñadora afrontó la entrevista, los espectadores trasladaron sus quejas a Twitter debido a que el espacio se centró en hablar, únicamente, del divorcio de Agatha Ruíz de la Prada.

Los fans de 'El Hormiguero' acusaron al programa de Pablo Motos de parecerse más bien a 'Sálvame' o cualquier programa del corazón: