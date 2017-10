Lydia Lozano y Terelu Campos, ¿salen de 'Sálvame'?

EP/Madrid

Este miércoles varios medios publicaban diversas informaciones referentes a cambios en el equipo de ''. Las decisiones parecen estar motivadas por el poco rendimiento que muestran colaboradoras como

Lydia Lozano, destrozada

Tanto Lydia como Terelu se enteraron en directo de dichos rumores. A las dos colaboradoras les pilló de imprevisto la noticia, sobre todo a Lydia Lozano. La colaboradora se pasó la mitad del programa llorando, aunque aguantando el tipo como pudo: "Me parece que esto no se hace así, enterarme así, en directo, creo que tenían que habérmelo dicho a mí sóla en persona", decía la colaboradora entre lágrimas.

El director de 'Sálvame', David Valldeperas, decía que es una filtración, y que es muy raro porque las conversaciones de la cúpula nunca salen a la luz, no entiende que se haya hecho público, a lo que Terelu responde cabreada: "Si es una filtración, es que tiene una base de realidad, o sea, que es verdad que van a prescindir de nosotras".

¿Cuál será la decisión final de la cúpula?

Kiko Hernández permaneció todo el programa intentando pinchar a sus compañeros. Mientras, Lydia no podía dejar de llorar diciendo que era injusto enterarse así de esto después de tantos años dedicando su vida al programa. Por su parte, Terelu aguantó el tipo perfectamente, hasta que llamó su hermana Carmen Borrego. "Si echan a mi hermana, me echan a mí, porque no tiene sentido hacer la sección sin ella", en ese momento Terelu se derrumbaba soltando algunas lágrimas.

Reunión en directo

Fue el propio Jorge Javier Vázquez, quien las llevó en directo a hablar con la cúpula para ver si realmente, se quedan o se van. Aún no se sabe lo que pasará. Esta misma tarde se sabrá cuál es el destino de las dos colaboradoras.