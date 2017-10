El 'zasca' de Cristina Pedroche a Nuria Roca tras su despido

Amaia Díez

presentó el pasado viernes su. Durante la rueda de prensa, los periodistas le preguntaron sobre. Recordemos que la valenciana criticó en su blog las palabras de Pedroche en una de sus visitas a 'El Hormiguero'.

¡Por fin os puedo presentar mi perfume y no me puede hacer más ilusión! Ya está a la venta en todas las perfumerías y grandes superficies de España. Es muy dulce pero fresca con un toque de vainilla, y a un precio muy asequible. Ojalá os encante. ?????? #elperfumedelaPedroche #soyunsexsymbol ?????? Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 26 de Oct de 2017 a la(s) 9:34 PDT

Pedroche confesó a Pablo Motos lo enamorada que se sentía de David Muñoz. Entre otras confesiones, la televisiva aseguró que todo lo bueno que la pasaba era gracias al cocinero.

Nuria Roca criticó la actitud de Pedroche en su blog y afirmó que la joven hacía un flaco favor a las mujeres con ese tipo de comentarios "por cómo lo dice y lo que transmite".

Estas últimas semanas no están siendo las mejores para Nuria Roca. La presentadora se convirtió en el blanco de las críticas y comentarios después de confesar en 'El Hormiguero' que ella y su marido tienen una "relación abierta". Además, ha sido despedida de TV3.

Cristina Pedroche ha querido responder a los periodistas que le han preguntado por Nuria Roca haciendo alusión al karma: "A mí me da igual que me critiquen unos y otros. Sé que hay mucha gente que no me respeta, pero ahora hago mucho yoga y medito, y he llegado al convencimiento de que hay que regalarle a la gente karma positivo. Porque el karma al final vuelve. Desearle algo malo a la gente no es bueno; así que entonces yo quiero que le vaya bien a ella y a todo el mundo. Pues anda que no ha habido gente que me ha criticado. Si no intentara pasar todo por alto estaría envenenada. Yo solo miro el lado positivo de las cosas", ha explicado la mujer de David Muñoz.

Cuando le han preguntado su opinión acerca de la "relación abierta" de Nuria Roca con su marido, Pedroche ha afirmado respetar la filosofía de la periodista, auque no la comparte: "Yo no mantendría una relación abierta como ella. David y yo somos él para mí y yo para él, pero acepto que Nuria Roca sí lo haga y sea feliz. Nadie se tiene que meter en la vida de otra pareja. Me parece totalmente lícito que ella tenga una relación abierta cerrada o la que quiera...", ha contestado Cristina.