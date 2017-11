'GH' expulsa a José María por "conducta intolerable"

EP/Madrid

La dirección deha tomado una. El reality ha decidido quede Guadalix de la Sierra.

Así lo han a través de un comunicado en Twitter. Un escueto comunicado que no aclara cuál ha sido el comportamiento inaceptable de José María, ni lo que ha llevado a que Carlota también abandone la casa de 'GH Revolution'.

Ambos expulsados mantenían undentro de la casa de Gran Hermano. José María venía de Roldán en Murcia. A sus 24 años, se definía a sí mismo como

Por su parte, la joven de Málaga decía de ella que era "una mujer muy fuerte y a la vez muy sensible, honesta, leal, tenaz, emprendedora, apasionada, muy romántica y muy bruta".

El silencio del programa

La noche del domingo se emitió 'El Debate' de GH Revolution. Los espectadores del programa esperaban ansiosos ese momento en el que la dirección del concurso explicara los motivos de la expulsión disciplinaria y emitiera las imágenes de lo sucedido. Sin embargo, el programa decidió no dar ninguna explicación.

Ya me imaginaba que no iban a decir nada del motivo de expulsión...Ojalá Carlota volviendo a la casa y contandolo todo#DBT7GH — Lvidaesbella ?? (@missmayfe) 5 de noviembre de 2017



Se rumorea que expulsaron a Jose Maria de GH por agredir a Carlota (no se sabe aun nada) y esta gilipollas lo reduce a "nadie se ha muerto por un puto empujón" pic.twitter.com/uHOTAUY9Gc — irene ????? (@femniehaus) 5 de noviembre de 2017

Todo ocurrió laen una de lasde la casa., según explicó la concursante a sus compañeros del reality a la mañana siguiente. Estadurante la fiesta.

Tras visionar unas imágenes, que no se han emitido, el 'Súper' decide llamar a Carlota al confesionario. José María, supuestamente, no quiere obedecer las órdenes del programa y parece no dejar que su compañera vaya al confesionario. No sabemos nada más de lo ocurrido. Lo único que tenemos, hasta ahora, son unas declaraciones en las que Jose María afirma que ambos tuvieron una "bronca fuerte".

La noche terminó con el concursante expulsado por lo que el programa ha considerado una "conducta intolerable" y Carlota aislada del resto de sus compañeros para

Los fans del reality quieren una explicación. Sin embargo, el silencio del programa hace que nos imaginemos lo peor, dado que, a lo largo de la historia de 'GH', siempre se han explicado los motivos de las diferentes expulsiones disciplinarias. ¿Será demasiado fuerte lo ocurrido que puede dañar a Carlota?