Ares Teixidó pide perdón a Rozalén por su imitación

' contó en la pasada gala con la actuación de. La presentadora protagonizó una. Manel Fuentes justificó a Ares asegurando que había "estado malita, la han tenido que pinchar y pese a todo lo ha hecho muy bien".

Los jueces no parecían muy convencidos de la imitación de la presentadora. Lolita recalcó la dificultad del tema e intentó "animar" a Ares con un "no lo has hecho mal". Por su parte, un Carlos Latre más optimista bautizó a la presentadora como "la Diosa de la guerra".

Así, la protagonista de las noticias del corazón de las últimas semanas por su posible relación con Bustamente quiso disculparse con Rozalén a través de un tweet. Ares aseguró a la artista que seguirá cantando siempre sus canciones, aunque promete no hacerlo más en público.



Mi querida @RozalenMusic ya te he pedido perdón en privado y lo hago tb públicamente. Seguiré cantando siempre todas tus canciones, pero os prometo no volver a hacerlo en un escenario. ?? Me reitero, ahora y siempre, eres la banda sonora de mi vida. ¡Te admiro y te quiero bonita! — Ares Teixidó (@aresteixido) 11 de noviembre de 2017



Todos, sin excepción, deberíamos cantar y bailar!!!!! Es sanador!!! La música va ligada a lo Humano... No dejes de hacerlo ni en privado ni públicamente!!! ???????? Muchos besos ?? — Rozalén (@RozalenMusic) 11 de noviembre de 2017

La artista respondió a la presentadora con total comprensión y animó a la actriz a seguir cantando:. Va ligado a lo humano. ¡No dejes de hacerlo ni en privado ni públicamente!"