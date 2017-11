'Masterchef Celebrity': Edu Soto, a las puertas de la final

Amaia Díez

se convirtió en elen una gala llena de sorpresas en la que los concursantes recibieron la visita de sus familiares. Sin embargo, la velada se vio inundada por la triste despedida del 'tigre' de Carabanchel.

En el próximo programa, Silvia Abril, José Corbacho, Saúl Craviotto y Patricia Montero lucharán por convertirse en el ganador de la edición.

El bonito reencuentro entre Silvia y Buenafuente

En la primera prueba de la semifinal los concursantes tuvieron que cocinar con ingredientes que les trasladasen a su infancia. Lo que no sabían era que sus familiares serían los encargados de probar sus platos.

Uno de los reencuentros más comentados fue el de Silvia Abril con su marido Buenafuente. Este le instó a la humorista a volver a casa cuanto antes: "Vuelve a casa que estoy harto de comer pizzas", bromeó el presentador.

Finalmente, Silvia se convirtió en la vencedora de esta primera prueba de la noche.

Saúl, primer finalista de 'Masterchef Celebrity'

En la prueba de exteriores los concursantes cocinaron un menú de Carlos Maldonado en 'food trucks'.

Ante un empate técnico entre Silvia Abril y Saúl Craviotto, Maldonado decidió que el deportista se convirtiese en el primer finalista de la edición. "He vivido unas Olimpiadas pero este programa me está haciendo vivir momentos increíbles", agradeció Saúl.

Patricia Montero, José Corbacho y Edu Soto no convencieron ni al jurado ni a los comensales con su elaboración y fueron enviados directamente a la prueba de eliminación.

Edu Soto se queda a las puertas de la final

Silvia, Edu, Corbacho y Patricia se enfrentaron en la prueba de eliminación a ingredientes muy grasos que debían corregir con la ayuda del chef Toño Pérez.

Edu y Patricia presentaron platos menos "perfectos" y los jueces tuvieron que elegir quién de los dos abandonaría esa misma noche el concurso: "En esta etapa, ya tenemos en cuenta los pequeños detalles que marcan la diferencia y la evolución en el programa", explicaba Samantha a los concursantes.

Finalmente, el jurado se decantó por Patricia Montero que subió a la galería junto a los otros tres finalistas de la edición: Silvia Abril, José Corbacho y Saúl Craviotto.

La despedida de Edu Soto fue triste por todo lo que el de Carabanchel ha dado al programa: "Nos has hecho reír muchísimo, has encajado muy bien que no me acuerde de ti", quiso agradecer Eva Gonzalez al concursante.

El Neng aseguró que se alegraba de irse porque su compañera Patricia "se lo merecía" y quiso agradecer las muestras de cariño recibidas, así como desear suerte a los finalistas de la edición.