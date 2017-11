'Samanta y el sexo' descubre el trabajo de una asistenta sexual

EP/Madrid

ha regresado con un nuevo programa deLa periodistapara descubrir facetas poco conocidas en la sociedad.

La catalana ha querido mostrar en su programa la labor que llevan a cabo las asistentes sexuales. Su trabajo consiste en dar placer a aquellas personas discapacitadas que no pueden por sí solas.

Eva: "Me he decidido por ser asistenta sexual porque soy masajista"

Samanta ha conocido el caso de Eva. Esta masajista cobra 50 euros por hora y ve su trabajo como una vía para "ayudar a las personas" que lo necesitan. "Me he decidido por ser asistenta sexual porque soy masajista, doy mimos, tengo mucha agilidad con las manos", explicaba la propia protagonista con uno de sus clientes, Antonio.

Daniela Blume: "He pagado por sexo"

Dentro del espacio también pudimos conocer la realidad de los pisos liberados sexualmente y de la opinión que tienen Daniela Blume, Jorge Javier Vázquez y Adrián Rodríguez sobre el sexo.

La exconductora de 'Los40' no ha tenido ningún problema en confesar que ha pagado por sexo: "He pagado por sexo en viajes a Ámsterdam mientras viajaba con mis parejas. He experimentado sexualmente, pero siempre necesito un vínculo fuerte. He contratado mujeres con ellos. Soy muy curiosa", y que incluso ha mantenido relaciones sexuales como señal de agradecimiento: "Yo me he acostado con gente por agradecimiento".

Jorge Javier: "He tenido muchas parejas sexuales"

Por su parte, Jorge Javier ha confesado: "He tenido muchas parejas sexuales y muchos encuentros sexuales. Si los heteros tuvieran la oportunidad de tener los encuentros que se tiene por ser gay también lo harían".