Cristina Pedroche: "Mi look en las Campanadas volverá a sorprender"

se ha convertido en la nueva protagonista de la campaña de ghd. La presentadora ha presumido de pelazo en la presentación de su nuevo proyecto con la marca.

En lo referente a las próximas Campanadas, Cristina nos explicó que puede lucir un peinado distinto o no pero lo que sí que sorprenderá es su look: "El otro día que fui a la primera prueba. Fue la mejor primera prueba que he hecho en estos cuatro años, estoy muy feliz porque creo que han cogido exactamente la idea que yo tenía desde el 3 de enero, porque soy así, no sé si daré las Campanadas el año que viene pero si las diera tengo ya cinco o seis ideas".

"A mí los cocineros se me dan bien"

Además, Pedroche está encantada con volver a repetir al lado de Chicote: "A mí los cocineros se me dan bien. Yo con Chicote bien, Alberto es una magnifica persona y es muy buen presentador. El año pasado nos lo pasamos muy bien y cuando me dijeron que íbamos a repetir yo feliz". Aún así, contará con la presencia de su marido en la Puerta del Sol: "David se las toma pero fuera de cámaras. Él está allí conmigo".

"El día 1 tomamos las uvas otra vez todos juntos"

Una tradición que no cumplen sus padres ya que prefieren seguir a su hija desde casa: "Solo David porque es un sitio muy pequeño y a mí me gusta que me vean mis padres. Cuando vienen a 'Zapeando' y se quedan detrás lo ves en un monitor pequeño, hay ruido y no lo ves igual que si estás en casa y las Campanadas para mí es algo especial, algo en lo que llevo trabajando mucho tiempo con el vestido, con el show y es verdad que mi madre ese día, como muchos españoles, está que si quitando los platos, mi padre pelando las uvas y no se enteran muy bien, luego el 1 de enero se toman las uvas otra vez conmigo y nos lo tomamos todos juntos".