Cristina Pedroche: "Me da igual que digan que soy tonta o fea"

EP / Madrid

Cristina Pedroche ha celebrado losFeliz junto al equipo que lidera Frank Blanco cada sobremesa en La Sexta espera seguir así mucho tiempo.

Encargada de dar las campanadas un año más en Antena3, la madrileña está ya inmersa en la búsqueda de nuevo espectacular vestido con el que sorprender a todos. Acaba de celebrar su segundo aniversario de boda junto al cocinero David Muñoz, al que dedica todo el tiempo que le queda libre.

Mil programas celebras.

Mil ya y ojalá que cumpla mil más

¿Cuál crees que ha sido la clave para llegar hasta aquí?

Que no hacemos daño a nadie, somos un programa muy blanco, todo lo contamos con humor y nadie se siente ofendido, hemos creado una comunidad muy divertida. Nos llevamos muy bien entre nosotros y eso se nota.

¿Qué balance haces de estos cuatro años?

Muy positivo, me ha enseñado muchísimo este programa, estar en un diario es muy difícil, requiere mucha concentración todos los días, no puedes despistarte ni uno sólo, tienes que estar graciosa, arriba, leyendo y atenta a lo que pasa porque aunque hay guión mucho se genera entre nosotros. A nivel personal me han pasado muchas cosas en estos cuatro años: Falleció mi abuela, conocí a David, me he casado. He ido y venido a distintos programas pero 'Zapeando' siempre ha estado ahí, es como vi base y tener eso es maravilloso.

¿Te ves mucho tiempo aquí?

Sí, no me importa compaginarlo pero este programa es maravilloso, no hace daño a nadie y se emite en una hora maravillosa, yo no soy de echarme la siesta y me lo paso tan bien haciéndolo. Miki es mi ojito derecho, me llevo muy bien con todos pero él es mi ojito derecho.

¿Te ves en el pico de tu carrera?

No, yo quiero más. Si algún día pienso que soy la mejor nunca llegaré a serlo, no puedes pensar que ya estás en el diez, siempre se puede mejorar.

¿Tu única asignatura pendiente es cantar?

He mejorado mucho pero no me gusta cantar porque no me gusta mi voz cantando, treinta segundos me defiendo, más no.

¿Te gustaría seguir haciendo cine?

Estaría muy bien, tengo muchas ganas de que se estrene la película, soy mi mayor crítica, no creo que me vea bien, soy muy exigente. Santiago ha sido un director maravilloso, súper generoso, me ha dejado construir el personaje a mi manera y es como yo, un poco más excéntrica y loca.

¿Cómo vives la expectación que genera tu vestido para las campanadas?

Muy bien, es todo el show que se prepara y cómo vamos cebándolo y se va creando expectación, estamos consiguiendo que vuelva a ver programa. Mi sello es ser diferente, más natural, más yo. No lo hice por buscar polémica. Yo me quiero mucho, me da igual que me digan que no soy sexy, tonta o fea, no me afecta pero lo que sí quiero es que las niñas que me siguen vean que eso no está bien.

¿Qué consejo les das a los compañeros que este año se estrenan?

Que a la altura estamos todos.

Por quien te vas a dejar aconsejar

Por mí misma, todos los que me quieren y me adoran opinan pero al final decido yo, eso sí, contando con el maravilloso Josie.