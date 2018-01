La alicantina Alba Reig compone la canción de Aitana para Eurovisión

INFORMACIÓN.ES

La alicantina Alba Reig, componente del grupo musical Sweet California, opta a representar a España en Eurovisión con su canción "Arde". Aitana, una de las favoritas para ganar Operación Triunfo, cantará la composición de Reig en la gala del próximo lunes para seleccionar al candidato español.



"Arde", la canción de Alba Reig, se disputará representar a España en Eurovisión 2018 frente a 'Al cantar' de Rozalen; 'Que nos sigan las luces' de Nil Moliner; 'Lejos de tu piel' de Steve Ronson; 'El remedio' de Nabález; 'Magia' de Funambulista y David Otero; 'Tu canción' de Raúl Gómez; 'Chico malo' de Morgan; y Simms; y 'Camina', compuesta por los participantes de Operación Triunfo.



Así suena "Arde"

Listado completo de candidaturas a Eurovisión:

Amaia - Al cantar

Alfred - Que nos sigan las luces

Aitana - Arde

Miriam - Lejos de tu piel

Ana - El remedio

Amaia y Alfred - Tu canción

Aitana y Ana - Chico malo

Miriam y Agoney - Magia

Amaia, Alfred, Aitana, Miriam y Ana - Camina







Letra completa de "Arde"

ES ESE LUGAR DONDE LA VERDAD

ES UN ABRAZO HUECO, UN DISFRAZ

IMAGINA SER UN VIEJO REHÉN

UN LIENZO OLVIDADO EN LA PARED

SERÁ QUE NO, NO QUERÉIS

NO LO VEIS

ARDE, ARDE, QUE ARDA BIEN

EL CUENTO DEL ESCLAVO Y SU REY

ARDE, ARDE, QUE VUELVA A ARDER

QUIEN PIERDE LA MEMORIA POR PLACER

NO VAS A CAER, SOY HIJA TAMBIÉN

NO HAY RAZA EN EL PECHO NI EN LA PIEL

CALLADA POR NACER, HISTORIA DE BABEL

SOY LA VERGÜENZA DE TU TIRO A SU CLAVEL

SERÁ QUE NO, NO QUERÉIS

NO LO VEIS

ARDE, ARDE, QUE ARDA BIEN

EL CUENTO DEL ESCLAVO Y SU REY

OH, ARDE, QUE VUELVA A ARDER

QUIEN PIERDE LA MEMORIA POR PLACER

Y NO HAY HOGAR SI NO, SI NO HAY CALMA

NO HAY HOGAR, SI NO

Y SI NO ARDE, ARDE

EL CUENTO DEL ESCLAVO Y SU REY

OH, ARDE, EY

QUIEN PIERDE LA MEMORIA POR PLACER

UN LIENZO OLVIDADO EN LA PARED