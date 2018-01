Amaia y Alfred representarán a España en Eurovisión con 'Tu canción'

EP / Madrid

El dúo formado porrepresentará a España en la 63ª del Festival de Eurovisión 2018 que se celebrará en Lisboa (Portugal) entre los días 8 y 12 de mayo.

Así se ha decidido en el programa especial 'OT: Gala Eurovisión', que se ha emitido en directo este lunes en La 1 de TVE, gracias a los votos del público, que ha elegido entre seis aspirantes: Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra y Miriam, a los que se ha sumado Agoney, que se quedó a las puertas de la final y ha participado en un dúo.

Amaia, pamplonesa de 18 años, y Alfred, catalán de 20 años, han sido los favoritos del público --que ha votado a través de llamadas, mensajes de texto (SMS) y la aplicación móvil-- gracias al apoyo mayoritario de las 421.000 personas que han participado en la ronda final de votaciones.

Manel Navarro, que el año pasado representó a España con 'Do it for your lover', ha sido el encargado de desvelar el nombre de los ganadores, que, con el tema 'Tú canción', han logrado un 43 por ciento de los votos.

Este dúo se ha impuesto en la segunda y determinante votación a los otros dos finalistas: la balada íntima 'Arde', defendida por Aitana, que ha quedado en segunda posición con el 31 por ciento de los votos; y el hip hop dance 'Lo malo', defendida por Aitana y Ana Guerra, que ha obtenido el 26 por ciento de respaldo.

En esta edición, el público tenía que elegir entre un total de nueve canciones: cinco canciones en solitario, tres duetos y una interpretación grupal (el tema 'Camina', compuesto por los concursantes de esta edición y que ha quedado en última posición).

España, que en los últimos años había apostado por canciones que incluían el inglés --'Do it for your lover', de Manel Navarro, o 'Say Yay!', de Barei--, acudirá en esta ocasión con un tema íntegramente en castellano.

La canción 'Tú canción', de Raúl Gómez y Sylvia Santoro, es una balada acústica a piano que narra una primera vez. Raúl Gómez, sevillano de 24 años, fue ganador del talent show 'El número 1' en 2013 y autor de temas para Rosa López o Blas Cantó.

Amaia, natural de Pamplona y de 18 años, se ha erigido como la favorita del público, llegando a ganarse el sobrenombre de 'Amaia I de España'. Recién terminado el Bachillerato, cursa el último curso del Grado Profesional de piano y sabe tocar la guitarra y el ukelele, entre otros instrumentos.

Por su parte, Alfred, natural del Prat de Llobregat (Barcelona) y de 20 años, ha autoeditado tres discos y cursa un Grado Superior de Música. Además de la música, que le viene de familia, es aficionado al cine y estudia el grado de Comunicación Audiovisual.

En sus 56 años de historia en el Festival, España ha apostado mayoritariamente por solistas como representantes o, en menor medida, por grupos musicales. En esta ocasión, será un dúo el que se suba al escenario en Eurovisión el próximo mes de mayo en la capital portuguesa.

La gala, con continuas referencias a la historia de Eurovisión, ha contado con un jurado para comentar las propuestas musicales formado por Víctor Escudero, redactor en los eventos de la UER en el Festival de Eurovisión (www.eurovision.tv); la compositora portuguesa Luísa Sobral; la periodista de RTVE Julia Varela, comentarista del Festival de Eurovisión junto a José María Iñigo; y Manuel Martos, músico, Artist & Repertoire, productor ejecutivo y director artístico de Universal Music.

Durante el programa han actuado, entre otros, Luísa Sobral, responsable de la canción ganadora en Eurovisión 2017 de Salvador Sobral con 'Amor pelos Dois', que interpretará 'Cupido'; Conchita Wurst, con el tema 'Rise Like a Phoenix' con el que ganó Eurovisión en 2014 en Copenhague; J Balvin con un medley de su último single, 'Machika' y 'Mi gente'.

Por su parte, los exconcursantes de esta edición de 'OT' han interpretado los dos temas españoles que han ganado el Festival de Eurovisión: la canción 'La la la' de Massiel y 'Vivo cantando' de Salomé.