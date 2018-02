El monumental cabreo de un joven de 'First Dates' al ser rechazado

Unai Macias En una nueva edición del espacio presentado por Carlos Sobera, 'First Dates', ha sucedido un tenso encuentro entre dos jóvenes. La cita entre la mexicana Anya y el argentino Lucas, ambos residentes en Barcelona, habñia comenzado por buen camino a lo largo de la cena.

Contra todo pronóstico, cuando llegó el momento de aceptar una segunda cita, Anya expresó sin miramientos lo que opinaba de Lucas. Fue indicando todo lo que no le agradaba, dando por sentado que no había sido un grato encuentro: "Ni las gafas, ni la estatura. No he sentido la chispa".

Anya viene aconsejada por su ex, que ya visitó el restaurante en otra ocasión. ¿Habremos encontrado en Luis al chico que busca? #FirstDates560 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/LmU5MlLbVx — First dates (@firstdates_tv) 13 de febrero de 2018

Lejos de quedarse callado ante los ataques de Anya a su apariencia física, Lucas se puso a la ofensiva para resaltar con enfado la superficialidad de la chica: "Desde el principio no te he gustado y entonces has puesto un candado que ha sido imposible romperlo".

Luis no es chico de guardarse opiniones. Luego es normal que a Anya se le quede esta cara #FirstDates560 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/SfmNfl8ejN — First dates (@firstdates_tv) 13 de febrero de 2018

Como 'hachazo' final, tras asegurar que no tendría un segundo encuentro con ella, Lucas le deseó suerte con su "príncipe azul alemán". Al parecer, se trataba de un antiguo novio germano que Anya había comentado en la cena.