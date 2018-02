Carme Chaparro despierta las críticas por una imagen de su Instagram

U.M. Carme Chaparro, quien conduce los informativos de Cuatro del mediodía, ha publicado en su perfil de Instagram una especie de "juego visual". Con más de 80.000 seguidores, muchos han criticado la captura en la que aparece una niña atrapada por un montón de objetos, maletas y todo tipo de utensilios que se llevan las familias de viaje.

Chaparro compartía la imagen con el mensaje, "buscad a la niña". Añadía que no se trata de ningún fake.

La foto se ha llenado de comentarios. Algunos criticaban la situación de la pequeña y a sus padres por irresponsables, pero otros se han ofendido por el tono irónico que ha usado la periodista. "A mi no me hace ni pizca de gracia, esa niña pudo morir asfixiada", exclamaba un usuario, mientras que otro manifestaba, "qué vergüenza y qué falta de responsabilidad. Esos padres no se merecen tener la custodia".