María Teresa Campos, ingresada de urgencia

EP/Madrid María Teresa Campos ha vuelto a ser hospitalizada, en esta ocasión por unos "fuertes dolores abdominales" como motivo. La presentadora se vio obligada a acudir a un hospital de Madrid cuando sintió un fuerte dolor estomacal a las 5 de la mañana del sábado.

Carmen Borrego confirmaba la noticia anoche en Sábado Deluxe y confesaba: "No hay un diagnóstico raro ni nada y en principio todo está bien. Si es verdad que según han ido pasando las horas está menos tranquila porque los hospitales no le gustan a nadie. No hay de qué preocuparse".

La preocupación invadía a la familia Campos, que recordaban que María Teresa ya tuvo que ser ingresada en mayo del año pasado a causa de un ictus, sin embargo parece que en esta ocasión no hay nada de lo que preocuparse.

Para terminar de quitar hierro al asunto fue la propia María Teresa la que entraba por teléfono para explicar la situación: "He pasado un mal ratillo esta mañana, pero ya lo veía venir desde hace bastante, cuando hizo un año que me quitaron la vesícula empecé a tener alguna molestia".

Además la presentadora aseguraba que en las pruebas no se ha encontrado nada raro y que todo se debe a un problema con la vesícula: "Aunque esta mañana me ha dado ese cólico y tenía un dolor inaguantable, me alegro porque era algo que tenía que solucionar. Me levantaba todas las mañanas con dolor ahí".

Sin embargo, después de pasadas 24 horas, la veterana presentadora continúa ingresada a la espera de poder volver a su casa. Sus hijas Carmen y Terelu no se han separado de ella en ningún momento, como ya ocurrió anteriormente.