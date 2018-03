Un profesor asociado de Bellas Artes de Altea deja el trabajo para concursar en televisión

Carlos Gil Valentín Ferrero, un doctor universitario zamorano, está en boca de mucha gente del mundo académico tras haber desvelado que gana más dinero participando en un concurso de la televisión que en su trabajo.

Durante la emisión del programa ¡Boom! de Antena 3 del pasado 26 de febrero, Ferrero confesó al presentador Juanra Bonet que había dejado su profesión para dedicarse de lleno a su labor televisiva.

Aseguró que le compensa porque su sueldo como profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de Altea era de tan solo 250 euros al mes. "Me gastaba más dinero en gasolina para ir a clase", señaló Ferrero en el plató.

Valentín Ferrero es el miembro zamorano del grupo "Los Lobos" que han roto todos los récords del concurso televisivo "Boom", que emite Antena 3, donde ya llevan ganados cerca de 900.000 euros y mantienen aún las opciones de hacerse con el bote que se aproxima en estos momentos a los dos millones y medio de euros.





ENTREVISTA CON VALENTÍN FERRERO

-Bien, porque la gente es muy amable y te trata con respeto. Antes me preguntaban "¿eres el de "Boom"?; ahora directamente me preguntan si se pueden hacer un "selfie" conmigo; efectivamente, debo estar haciéndome famoso.

-Valentín es de Zamora de toda la vida.

-Sí, nací y viví en Zamora hasta que me fui a estudiar a Salamanca, con mi primo Luis Alberto. Vivíamos en un hostal inicialmente.

-¿Y acabada la carrera?

-Me fui de Zamora no porque no me gustara, sino porque me apetecía conocer mundo. Fui a Alicante, y entré en la escuela infantil Aire Libre, una cooperativa pedagógica de la que me hice socio y en la que estuve no se si 17 ó 18 cursos, hasta 1999.

-¿Por qué lo dejó?

-Siempre fui dibujante y pintor aficionado. Iba avanzando, haciendo exposiciones y hubo un momento en que las circunstancias de la vida se me pusieron un poquito de cara y dije "voy a pedirme una excedencia de dos años en la escuela a ver si funciona esto". Y me fue muy bien, hice algunas exposiciones, vendí, gané algún concurso de pintura, llegamos a exponer en París y dije "voy a dar el salto a ponerme solo con eso" y lo hice. Me tiré un poco al vacío.

- ¿Tenía formación artística?

-Era autodidacta; iba a una academia privada del primo de la mujer con la que estaba casado en ese momento, la madre de mis hijas. Después como veía que no avanzaba mucho, me matriculé en Bellas Artes, en 2003 y se me dio muy bien, porque hice la carrera con notazas: fui primer premio a nivel nacional de mi promoción al mejor expediente, el premio a la excelencia académica universitaria, me lo dio el ministro Gabilondo, ya en 2010. Como era pedagogo digo "a lo mejor tengo opciones de quedarme en la universidad", y logré una beca FPU, de formación de profesorado universitario, para estar cuatro años en la universidad dando clases y a la vez pude hacer la tesis doctoral.

-¿Sobre qué hizo la tesis?

-Sobre la representación de la masculinidad patriarcal en el arte del siglo XXI. En realidad en la tesis se llama masculinidad hegemónica, mejor que patriarcal que es un adjetivo que usan ahora en la prensa pero que a mi me gusta menos. Y mientras seguí dando clase, primero de la asignatura de arte en la red y luego teoría del arte contemporáneo en la Universidad Miguel de Cervantes de Elche, aunque el campos de Bellas Artes estaba en Altea.

-¿Y cómo fue lo de presentarse a un concurso de la tele?

-Cuando se me terminó la beca, me habían prometido un buen contrato pero me hicieron uno de 250 euros al mes y entonces mi pareja actual me dijo "tío, a la tele, macho, con lo que sabes". Y me apunté a "Saber y Ganar". Necesitaba también el dinero para seguir haciendo obra artística.

-¿Pintura?

-Ahora estoy haciendo más escultura, instalaciones; he ayudado durante muchos años a Paloma Navares, una artista española importante y he aprendido mucho de ella también.

-Se presenta a "Saber y Ganar" y ¿qué tal le va?

-Pues me va regular, estuve solo trece programas. Tenía entonces mucho trabajo y no me preparé mucho. Y sobre todo no me preparé nada la calculadora humana, una prueba que no te eliminaba pero en la que podías perder todo lo ganado en el día. Creo que gané tanto como perdí. En estos programas creo que fue hacia febrero o marzo de 2016 coincidí con Erundino. A mi me echaron en el reto pero él siguió y llegó a magnífico. Trabamos buena amistad, le fui a ver algún fin de semana a Guadalajara. Luego volví a "Saber y Ganar" de los fines de semana, porque me invitaron y ahí coincidí con Antonio Ruiz, el que se ha llevado el "Rosco" de "Pasapalabra" e hice buena amistad con él.

-¿Cómo surge la idea de formar un equipo y presentarse a "Boom"?

-Hablé de esa posibilidad con Antonio y nos cogimos los teléfonos. Me había dicho mi director de departamento que el contrato era de 250 euros al mes ¿y qué hago? Y me volvió a decir Victoria, mi mujer, "otro concurso" y entonces me empecé a preparar "Pasapalabra" y "Boom". En esto llamé a Antonio para hacer un equipo para "Boom", pero declinó porque estaba centrado en "Pasapalabra", ya que la preparación le llevaba mucho tiempo. Llamé a otra chica que había conocido en "Saber y Ganar" y fue la que me dio el teléfono de Manu Zapata, que también fue magnífico en ese concurso. El cuarto que iba a venir era un amigo de Erundino, pero le daba corte eso de la tele. Y en esto era cuando estaba concursando José Pinto e iba fenomenal, estuvo 98 programas. Le escribí una carta de mi puño y letra en la que le puse como dirección "Jose Pinto, concursante de "Saber y Ganar", Casillas de Flores, Salamanca". Le llegó la carta, esa misma tarde me llamó y dijo que sí.

-¿Cuando crearon el grupo ya se habían ido las "Extremis", el equipo que ostentaba el récord de imbatibilidad hasta entonces?

-No, nos esperamos a que acabaran. Las conocemos y no queríamos interferir, eso lo habíamos hablado, de no llamar hasta que se llevaran el bote o las eliminaran, no sabíamos que iban a abandonar. Si ellas hubieran seguido no hubiéramos llamado.

- ¿Se acuerda del primer programa?

-Me acuerdo, porque estaba nerviosísimo, nos tocó contra unos muy jovencitos que se llamaban los "Átomos de Sevilla" y los de sonido me dijeron no respires tan fuerte que se oía todo en el micrófono, estaba muy nervioso. Tuvimos la suerte de que el otro equipo falló más que nosotros en la segunda fase.

-¿Su fuerte son precisamente estas preguntas de la segunda tanda, tras las bombas?

-La verdad es que sí. Porque las bombas al final son cuatro preguntas que hasta de chiripa las puedes sacar, pero es que en la segunda fase cada fallo penaliza mucho porque son los 200 puntos que no ganas más cien que te quitan: en realidad son 300.

- ¿Cuál es el secreto de su éxito, la preparación, el estudio?

-Nos preparamos mucho y de hecho cuando llegó el momento de firmar la renovación del contrato con la universidad no lo hice: desde septiembre esto es mi profesión. Y el resto también le dedica tiempo. El truco es que nos hemos compaginado muy bien y abarcamos entre los cuatro un espectro grandísimo de campos de conocimiento. Luego influye la experiencia de haber participado en otros concursos también, ser mayores... no se hay muchas variables que juntas nos han hecho muy fuertes. Hace falta concentración ¿eh? Y a medida que pasan los programas te vas notando más suelto.

- Da la impresión de que en muchos programas van sobrados.

-Es difícil, porque yo muchas veces cuando lo veo yo en casa, que parece que vas muy sobrado, cuando lo estas viviendo en directo no es tan así. Dices, bueno, y si me equivoco en alguna pregunta ¿que puede pasar?

- Tienen que contestar, además, en un tiempo muy limitado.

-Tomas decisiones a cien por hora y además si no contestas en cuatro segundos es un fallo. Tienes que contestar rápido, el cerebro te juega malas pasadas y preguntas que en casa te parecen fáciles las fallas, dudas hasta de cómo te llamas. Yo he fallado preguntas que las sé de sobra, pero llegas allí y como se te desconcentre el cerebro tres décimas de segundo las fallas. Los dos minutos contestando preguntas se te hacen muy largos. Lo fundamental es la capacidad de concentrarte, y que a los otros equipos les falle más

- ¿Es posible llevarse el bote? Porque parece prácticamente imposible.

-Es muy complicado, porque te preguntan cosas como quién inventó los patines. Una vez nos quedamos a una pregunta, sobre la modelo mejor pagada en 2017. Es una brasileña que el martes había salido en el periódico porque había sido desbancada por otra, pero nosotros llevábamos tres días en el estudio contestando preguntas y el programa se grabó un jueves.

- Es una especie de oposición permanente.

-Si. Y llevamos una pelea con los guionistas como el gato y el ratón. A ver si te pillo, a ver si averiguas el tranquillo, pero siempre son más listos. Alguna vez acertamos porque hemos previsto que pueden preguntar sobre algunos temas concretos. ¿Es posible ganar el bote?. Bueno, muchas veces pienso que es imposible pero no pierdo la esperanza porque puede darse la casualidad y que cada uno de nosotros sepamos alguna de estas preguntas más difíciles.

- ¿Se llega a ser un concursante profesional?

-No lo sé, pero puede haber algo que se le acerque, porque se pueden desarrollar estrategias de preparación. Yo pienso que si. Puedes decir le dedico tiempo y puedes hacer un buen papel. De hecho hay concursantes que rotan de unos programas a otros.

- ¿Juanra Bonet, el presentador, es tan majo como parece?

-Yo diría que como editan el programa pierde, porque en directo es buenísimo el tío. Es muy cariñoso, muy cercano y sobre todo con una capacidad de improvisación exagerada, no tiene papel y es rapidísimo, muy inteligente. Nos llevamos muy bien con él.

- Y entre ustedes cuatro, después de tanto tiempo. ¿Hay tensiones cuando alguien tiene la culpa de que estalle una bomba?

-Esas cosas que pasan ahí que se ven, que hay discusión, se acaban ahí. Porque es tan fácil meter la pata?Nos ha pasado a los cuatro, que uno se encabezona con una respuesta y arrastra al resto al error. Quizá se nota a más a Jose y Manu, que son los más expresivos, pero sabemos que eso se acaba ahí. Muchas veces cuando han pasado ese tipo de cosas, cuando hay cortes en la grabación decimos, tranquilos que no pasa nada porque eso es así. Afortunadamente nos llevamos muy bien, y siempre que ha habido un poquito de roce hemos sabido solucionarlo en el momento. Es que nos ha pasado a todos, por ejemplo tener la respuesta correcta y otro adelantarse y cortar el cable equivocado. Pero bueno, las que entran por las que salen. Hay veces que acertamos de chiripa y otras que la sabíamos, por culpa de uno que se ha encabezonado la fallamos. Pero hay buen rollo.

- ¿Que relación mantiene con Zamora?

-Muy poca, porque me queda mi madre, mi hermana y mi cuñado, los otros primos nos hemos ido disgregando y cuando voy quedo con Casquero a tomar un vino y con gente de la montañera de entonces.

- Muchos ni le conocen en La Montañera actual.

-Es que soy muy mayor, son 61 años yo cuando estaba en la Montañera era del 68 al 91. Nos lo pasamos muy bien, andando todo el día como cabras por el albergue de San Martín de Castañeda.

- ¿Pero le gusta mucho Zamora?

-He perdido la perspectiva. Cito mucho Zamora porque soy zamorano, noto que mis raíces están en Zamora. Me fui porque no encontraba aliciente y me apetecía además salir, no porque fuera mejor o peor Zamora, Y durante muchos años volver a Zamora no me resultaba muy agradable porque parecía una ciudad un poco olvidada, atrasada, pero últimamente desde que empezaron a arreglar en casco antiguo, tener la orilla del río limpia, me hace muy feliz volver por aquí. Incluso el hecho de que en una ciudad como Zamora tengamos el único alcalde verdaderamente de izquierdas de toda España dice mucho en favor de que las cosas están cambiando. Tenía buenas referencias de Guarido por mi familia. Curiosamente hablar de Zamora en el programa me está acercando más a mi tierra.

- ¿Qué opina de los concursos de la tele?

-Antes de ir era muy crítico, pero la verdad es que son unos grandes profesionales y te tratan fenomenal. Sí quiero decir que me parece muy triste es que personas como Manu o como yo, preparadas, con carreras, con premios y conocimientos nos veamos obligados a presentarnos a concursos de la tele para sobrevivir. Quizá por eso somos buenos, porque nos jugamos la supervivencia.