Carmena y Arrimadas discuten por la huelga del 8 de marzo

J.G. El programa ‘El Objetivo’, que conduce Ana Pastor en La Sexta, reunió este domingo en el plató a seis políticas para analizar la huelga del 8 de marzo y las reivindicaciones feministas. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, del Partido Popular; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra; la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol; la presidenta de Navarra, Uxue Barkos; y la líder en Cataluña de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

El debate se centró en los motivos para secundar o no el paro del próximo jueves. Arrimadas argumentó sus razones para el 'no' en la necesidad de trabajar en esa jornada para defender la igualdad entre hombres y mujeres. La líder de Cs en Cataluña centró buena parte de sus intervenciones en publicitar las actuaciones de su partido en esta materia, una estrategia que no gustó a Carmena. La alcaldesa de Madrid señaló que no le gustaba oír "hablar a cada una de su partido, porque el movimiento feminista debe ser transversal", una alusión directa a Arrimadas.