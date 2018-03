'Supervivientes': Los saltos más desastrosos del concurso

L.T. Este jueves se estrena una nueva edición de ‘Supervivientes’. Raquel Mosquera, Mayte Zaldívar, Francisco, Adrián Rodríguez, Saray Montoya, Isabel Castell, Maestro Joao, Sofía Suescun, Sergio Carvajal, María Lapiedra, Melissa Vargas, Fernando Marcos, Alberto Isla, María Jesús Ruiz, Daniel Sampedro y Romina Malaspina, los concursantes ya están en Honduras para comenzar su aventura.

Jorge Javier Vázquez dará la bienvenida desde el plató de Madrid, en la primera gala del concurso, en la que además como ya es habitual veremos a todos los participantes saltar desde el helicóptero para llegar al que será con suerte su hogar los próximos tres meses. Aprovechamos para repasar los saltos desde el helicóptero más desafortunados vistos en toda la historia del ‘reality’ de Telecinco:

Juan ‘El Golosina’

En 2009 Juan ‘El Golosina’ protagonizó uno de los grandes momentos del ‘reality’. Sin pensárselo mucho el artista se lanzó al vació, el problema llegó después cuando era incapaz de nadar hasta la orilla, provocando las risas de los espectadores.

Tatiana Delgado

La superviviente comenzó muy mal su concurso ya que tras su salto tuvo que abandonar ‘Superviviente 2011’. La caída le provocó mucho dolor en un pecho.

Rebeca Pous

En ‘Supervivientes 2014’ a Rebeca el viento le jugó una mala pasada. Al caer al agua de forma horizontal se hizo bastante daño en las nalgas.

El viento le jugó una mala pasada y así lo confirmaban sus nalgas cuando llegaba a la isla. "El viento me ha llevado a caer en horizontal y me he hecho bastante daño", contaba tras el salto desde el helicóptero

Miriam

La novia de Carlos Lozano sufrió una crisis de pánico antes del salto y no fue capaz de hacerlo hasta casi 10 minutos después de que el presentador del programa le pidiese que se lanzase al agua, desesperando a todo el equipo y a la audiencia.

Leticia Sabater

Que Leticia Sabater iba a dejar grandes momentos durante su concurso estaba claro. El primero fue durante su salto. La concursante saltaba antes de que Jorge Javier le diera paso y cayó de espaldas aunque ella hizo como si nada hubiese pasado.