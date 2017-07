'Juego de Tronos': Se filtra el título del episodio 7x04

EP/Madrid

El invierno ha llegado cargado de spoilers a Poniente. La séptima y penúltima temporada decontinúa adelante y tras la emisión de los dos primeros episodios y el lanzamiento del trailer del tercero que adelanta el encuentro más esperado de la serie... aquí estádel despiadado drama medieval de la cadena HBO.

'Dragonstone', 'Stormborn' y 'The Queen's Justice' son los títulos de los tres primeros episodios de la séptima temporada de 'Juego de Tronos'... y 'The Spoils of War' ('Botín de guerra') el del cuarto capítulo, que llega gracias a HBO Asia que ha decidido saltarse la estricta política de la cadena matriz en torno a la revelación de cualquier tema referente a los capítulos aún por emitir.

Y como siempre ocurre con los títulos de un episodio de 'Juego de Tronos', está sujeto a muchas interpretaciones. Después de ver a Euron Greyjoy asestando el primer gran golpe de la guerra por el Trono de Hierro en el 7x02, el 7x03 se centrará en el ataque de los Inmaculados a Roca Casterly y el viaje de Jaime Lannister a Altojardín. ¿De quién será ese preciado botín de guerra? ¿De los Lannister? ¿De la Madre de Dragones?

La hipótesis más excitante señala que en el 7x04 se dará el gran enfrentamiento entre los Dothraki y los Lannister en Altojardín... por lo que ahí podría tener lugar la brutal escena protagonizada por un fiero Drogon cabalgado por Daenerys que arrasa literalmente el campo de batalla, perteneciente a una de las imágenes reveladas por la HBO de esta séptima entrega episódica.