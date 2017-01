Sofía Vergara la lía en los Globos de Oro

EP / Madrid

¿Graciosa e irónica o simplemente soez y fuera de lugar? La broma que, utilizando sus ya tradicionales 'problemillas' con el inglés en sus apariciones en las galas de Hollywood, protagonizó a última edición de los Globlos de Oro fue uno de los momentos más comentados de la gala.

La protagonista de ‘Modern Family,’ nominada en cuatro ocasiones por su trabajo en la comedia de ABC, era la encargada de presentar a las hijas de Sylvester Stallone, que compartían el título de Miss Golden Globe en la ceremonia de este año. Y es que en cada una de sus ediciones la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood elige a su Miss, que normalmente suele ser la hija de alguna de las estrellas del firmamento cinematográfico.

Un título que han ostentado, entre otras Melanie Griffith, Laura Dern, Rumer Willis, Francesca Eastwood o Dakota Johnson, y que este año recaía en las tres hermanas Stallone: Sophia, Scarlett y Sistine. Y al presentar a las hijas de Stallone, Vergara -por exigencias del guión- volvió a demostrar su limitado uso del inglés al forzar una presuntamente cómica confusión al inicio de su intervención.

"The Hollywood Foreign Press Association Has an Anal Tradition..." ("La Asociación de la Prensa extranjera de Hollywood tiene una tradición anal..."), así arrancó Vergara que tras un segundo, y también buscado, desliz deshizo el entuerto perífrasis mediante, para dar paso a las tres Miss Golden Globes de la 74ª edición de los premios.