'The Walking Dead' tendrá sus propios emojis de Whatsapp

EP / Madrid

‘The Walking Dead’ es una de las series más populares de la televisión. Pero realmente no eres nadie en el mundo actual hasta que no tienes un emoji (emoticono) propio... yva camino de colonizar también las pantallas de los 'smartphones', después de dejar su pútrida huella en la de las televisiones de todo el mundo.

Así lo ha anunciado la Emojipedia, revelando que existen 69 emojis que serán potencialmente candidatos a sumarse al catálogo de emoticonos de Whatsapp este verano. Emoticonos que van desde jirafas a dinosaurios... pasando por zombies, claro, que también estarán disponibles para otras aplicaciones como Twitter.

La nueva actualización incluirá dos tipos distintos de emoticono zombie: el masculino y el femenino. Su apariencia verdosa no les acerca demasiado a la de los caminantes en ‘The Walking Dead’, pero no dejan de ser zombies. Según informa el US Weekly, estos 69 emojis ya han sido aprobados por un grupo representativo de usuarios, a los que se les propusieron a principios de mes.

Negan es en estos momentos el gran enemigo a batir en ‘The Walking Dead’. Después de una primera mitad gris, depresiva e irregular, Rick y los suyos se unen de nuevo para buscar apoyos en su rebelión contra el carismático villano.

Un arduo camino en el que los millones de espectadores de la ficción zombie han sido testigos del letal regreso de Carol y Morgan en El Reino, la alianza de los Ricketeers con sus "nuevos mejores amigos" y el incierto futuro de protagonistas como Daryl, Maggie o Sasha, que está en el aire.