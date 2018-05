Barrence Whitfield & The Savages y Dani Nel·lo, esta noche en Stereo

Aún resuenan los ecos de la primera visita a Alicante hace tres años de los bostonianos Barrence Whitfield & The Savages, que regresan esta noche con la sana intención de arrasar el escenario del Stereo a ritmo de rock y soul. Los estadounidenses vienen con nuevo LP bajo el brazo, Soul Flowers of Titan, una creación tan eléctrica y salvaje que se dispara en diversas órbitas y une a través del R & B, el garage e incluso el punk o el rockabilly. Unos ingredientes que unidos a un directo sin precedentes, multifacético y festivo, hacen de su cita una fiesta imprescindible. Los de Boston compartirán escenario con Dani Nel·lo, que acompañado de una extraordinaria banda presentará Los saxofonistas salvajes, un proyecto que recoge la voz de aquellos músicos que desde los años 50 redefinieron el papel del saxo en la música popular con un lenguaje visceral y subversivo. Una apuesta que les llevó a convertirse en la piedra angular sobre la cual se construyó el rythm and blues y el primer rock'n'roll. Sus versiones de saxofonistas como Arnett Cobb, Noble Watts o Red Prysock inundarán la noche alicantina del 25 de mayo.