Vega presenta esta noche en Stereo su último trabajo

Vega se ha tirado toda la vida derribando muros y ahora, después de haber acabado con cada uno de ellos, ha llegado a una suerte de final de etapa. O quizá esté de nuevo en la línea de salida. Con su octavo disco, La Reina Pez, quiere compartir lo aprendido en esas batallas que han posibilitado esta colección de canciones. La cantante, músico y compositora, estará presentando esta noche en Stereo Alicante ese trabajo, un contundente álbum pop, grabado en Hansa Tonstudio (Bowie, Iggy Pop, Nick Cave, U2...), en el berlinés barrio de Kreuzberg. Con él ha logrado El número 1 de iTunes en España y el número 9 en México. Otra prueba de sus capacidades como artista, ya antes demostradas, como cuando tras salir de la segunda edición de Operación Triunfo logró con su primer álbum llegar al número 1 de los 40 Principales. Música independiente, que no indie, un puñado de notables canciones femeninas y feministas, resistentes, de magníficos estribilllos y contundentes guitarras, historias en las que navega la reina pez, relatos al final de la batalla.

Has conseguido quitarte la sombra de Operación Triunfo y has logrado que se hable de tu carrera por tus canciones, ¿crees que al final lo que la gente valora de verdad es la autenticidad y la honestidad?

Tengo una canción en La Reina Pez que se titula Sombras que dedico a mi hija. En esta vida todo esta lleno de sombras y luces, donde lo importante es saber cuando necesitas plena luz y cuando necesitas que una sombre te dé tregua. Yo creo que la gente sabe valorar en cualquier cosa la autenticidad y la honestidad, y esos son valores que a mi me inculcó mi familia desde pequeña. Hay que saber encontrar el equilibrio, y hacerlo sin imposturas, eso es lo que yo he hecho con total honestidad y creo que el público lo valora. Me siento respetada y valorada en y por mi trayectoria. Estoy feliz.

En cualquier caso, pienso que hasta Wolverines no se te reconocieron tus méritos plenamente, ¿crees que hay un antes y un después de ese disco?

Lo hay y es importante, es el momento en el que con determinación decidí coger totalmente las riendas de mi carrera en todos los aspectos, con mi propio sello, La Madriguera Records, donde trabajamos tres mujeres, hermanas codo con codo, a sol y sombra, responsables de nuestros aciertos y nuestras equivocaciones. El mayor acierto fue dar el paso, desde entonces hago las cosas como quiero hacerlas, bien hechas, mimando al público, respetándolo y respetándome como artista a su vez, me respeto, me respetan. No es casualidad que a partir de ese momento nuestros logros sean mas visibles que nuestros errores (que también los hay). Pero sobre todo hay respeto y las ganas, la preparación y la determinación de una empresa que funcione gracias al trabajo de tres mujeres: abogada-manager, periodista-dircom, publicista-artista. Un engranaje perfectamente engrasado porque somos currantas y estamos sobradamente preparadas. Un engranaje femenino poderoso.

Da la impresión de que disfrutas de una libertad envidiable, ¿estás en ese momento en el que puedes hacer lo que quieras, que ya nadie te va a prejuzgar?

Nadie está exento de que le prejuzguen, la pregunta es si te importa que te prejuzguen... a mi no me importa, entre otras cosas porque hago mi trabajo de la mejor manera posible con la mayor honestidad que tengo. Nadie se atrevería a prejuzgar negativamente las cosas que están hechas con honestidad y corazón, con mucho amor por este oficio.

¿El cambio es tu motor?

Podría decir que es la caja de cambios, y adaptarme al momento y a la marcha que se requiere lo que hace que funcione mi motor. No soy cambiante por sistema, lo soy por tomar decisiones pertinentes siendo lo mas inteligente que puedo. Me entrego al cien por ciento, ese es el verdadero motor. Un autónomo no echa nunca la persiana ni pone cerrado por vacaciones.

