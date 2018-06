Fele Martínez: "Más de uno se va a escandalizar"

Hay que estar preparado para enfrentarse a esta Mueblofilia de Rulo Pardo, que se estrena mañana en el Principal de Alicante, con Fele Martínez en el reparto. Lo dice el intérprete alicantino de este musical punk e irreverente que, sin embargo, llega al fondo de muchos temas cruciales. Mientras inicia esta aventura, está grabando la segunda temporada de la serie Estoy vivo y en julio habrá nuevo proyecto teatral, Todas las mujeres, basado en la película de Mariano Barroso. También hay una película rondando. «Está genial que la gente quiera contar contigo».

Esta obra es producción de tu Compañía SeXpeare y Café Pavón. ¿Hay que liarse la manta a la cabeza o estar un poco loco para meterse en una producción teatral?

Bueno, los valientes son Café Pavón y Rulo Pardo, pero es mi compañía, con la que empecé y a la que me siento ligado a ella. Hoy es un poco loco meterte en cualquier cosa, lo que cuenta es la ilusión y confiar en el proyecto.

Más en una obra con once actores...

Es verdad, lo arriesgado no es montar una función de teatro, lo arriesgado es hacer un montaje con un reparto de once personas. A partir de cuatro o cinco empieza a chirriar por si resulta rentable, pero aquí han primado las ganas y el espectáculo porque es un bombón. La gente se va a quedar ojiplática y boquiabierta. Más de uno se va a escandalizar, pero el teatro es eso. El teatro tiene que ser entretenimiento, divertido, trágico....

Un musical punk con actores músicos en escena, una comedia apabullante en la que el teatro y el concierto se mezclan y se funden. A ver, ¿qué es este Mueblofilia?

Todo eso. Es todo y nada a la vez. Una mezcla de muchos géneros y muy divertido, pero cuando rascas debajo te das cuenta de que hay más.

El tema roza lo absurdo pero pone las cosas en su sitio. El amor, el miedo a lo diferente...

Absolutamente. Nosotros utilizamos la comedia porque es el género en el que SeXpeare se mueve mucho, en la tragicomedia, y en este caso arranca con un juicio a un tipo que se llama Pino que de pronto siente un afecto muy importante hacia los muebles porque es carpintero. Los cuida, los mima y a partir de ese cuidado va más allá. Y de ese absurdo partimos para hablar de cosas muy serias. El absurdo y la comedia son un buen lubricante para introducir mensajes muy serios.

Este verano vas al Festival de Almagro con Carles Magraner y Chiaroscuro. Luces y sombras del barroco español. Pasas de un musical punk a una propuesta musical barroca, además con la Capella de Ministrers.

Debe ser que soy hiperactivo pero voy con muchísimas ganas por participar en el Festival de Almagro y con estos monstruos, con estos musicazos, que es un maravilla lo que tocan. Será el 11 de julio en el Corral de Comedias. Ellos tocan y yo interpretare unos fragmentos de cinco capítulos del Quijote y extracto del Rinconete y Cortadillo.

El teatro ha seguido ahí pese a todo y no solo en salas grandes al uso.

El teatro nunca se ha ido. En Madrid siempre se ha hecho teatro en casas, plazas. Lo que me encanta es que eso se pueda dar en todas las ciudades. Me parece my interesante que salga a las calles y que el espacio teatral clásico se pueda compartir y que no se encorsete. Pero a veces entiendo, y otras no, que haya gente que se gaste 80 euros en el fútbol y no 25 en el teatro.

¿Esos nuevos espacios han sido un revulsivo?

Pues no estoy de acuerdo. Ha sido una novedad, pero eso no hace que la gente vaya al teatro. De hecho creo que es al revés. Te espabila el ingenio y te hace trabajar en esa dirección, pero no sé hasta que punto es bueno acostumbrar a la gente a pagar 4 o 5 euros por ver teatro.

¿Tiene esperanza Fele Martínez en el nuevo Gobierno?

Hombre, más que esperanza tengo mucha cautela. Lo único que espero es que ya que hemos sacudido el avispero pues que se traten temas a los que hay que dar prioridad, como la violencia de género, la dependencia, las pensiones... espero sobre todo que haya mucho diálogo que es lo que no ha habido en estos últimos seis años, más que nada porque es la única manera con la que se puede avanzar.

¿Confía en que el cine se defienda como patrimonio y no como una banda de vividores, que es la imagen del cine que se ha dado desde algunas instituciones?

A mí me hace mucha gracia que por parte de partidos políticos se nos tache de vividores con el desfile de cargos públicos que ha pasado por los tribunales. Es cuanto menos anecdótico. Espero que se respete la cultura y se le dé la importancia que se merece. Y que no jueguen con nosotros y no nos tomen por tontos. Lo del IVA ha sido un castigo al que nos han sometido, una especie de venganza que ha sido absurda.

