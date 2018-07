Programa de actos de las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela

MIRIAM VAZQUEZ Orihuela ya está preparada para celebrar los días más importantes de sus fiestas de Moros y Cristianos, durante toda la semana se podrá disfrutar de un programa de actos formado por diferentes actividades para todos los públicos.

Estas fiestas consideradas de Interés Turístico Nacional, atraen cada año a miles de personas. Los espectaculares desfiles, la toma del castillo y las batallas de pólvora acaparan el protagonismo. Uno de los días destacados es el 17 de julio, donde se conmemora la liberación de la ciudad del dominio del alcaide moro Benzaddon. Unas fiestas para vivir en primera persona una auténtica experiencia medieval.

Programa oficial 2018 de las Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela

JUEVES 21 DE JUNIO

A las 21,30 h. en el Auditorio "Antigua Lonja"- Presentación de la Revista Oficial y del Cartel de Fiestas 2018, con el siguiente programa:- Presentación del Cartel Anunciador de las Fiestas 2018, autor: D. Mario García Robles.- Presentación de la Revista Oficial de Fiestas 2018, a cargo de D. Baldomero Giménez Bernabé.

SÁBADO, 7 DE JULIO

A las 20,30 h. en el Teatro CircoActo de Exaltación Festera, con el siguiente programa:-Lectura del Pregón de Fiestas, a cargo de D. Pablo Oñate Gil.-Embajador Cristiano: D. Isidro Hernández Lozano (Comparsa Caballeros de Tadmir).-Embajador Moro: D. Enrique Riquelme Terrés (Comparsa Moros Viejos de Abén-Mohor).-Presentación Oficial de Abanderadas de las Comparsas Cristianas yMoras.-Alcaide del Castillo Festero: D. Francisco Escudero Rodríguez.-Festeros de Honor: D. José Miguel Sánchez Lidón y Dña. Rosa Aracil Fernández.-Socio de Honor: Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela.-Armengola 2018: Dña. Mercedes Andreu Soñer.-Glosa del Pregón de Fiestas, pronunciado por Dña. María Yolanda Pérez Ruiz.-Cierra el acto el Excmo. Sr. D. Emilio Bascuñana Galiano.Al término del acto social se celebrará una Cena-Recepción en homenaje a la Armengola, Embajadores Cristiano y Moro y Nombramientos Honoríficos 2018.

DOMINGO, 15 DE JULIO

A las 19,30 h. desde la Glorieta de Gabriel MiróDesfile de Abanderadas, Procesión-Traslado de las Santas Justa y Rufina desde su Iglesia Parroquial a la S.I. Catedral y Ofrenda Floral en honor de las Patronas "Santas Justa yRufina".desde la Glorieta de Gabriel Miró, por C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza Cubero, C/ López Pozas, C/ Marqués de Arneva, C/ Francisco Die, Plaza de Santiago, Plaza de Monserrate, C/ Capuchinos, PlazaCapuchinos, C/ San Francisco, C/ Hospital, Plaza del Carmen, C/ Sta. Justa, C/ López Pozas, C/ Mayor, finalizando en la Catedral.A su final, inauguración de cuarteles y cabilas festeras.

LUNES, 16 DE JULIO

A las 11'30 h. en el Centro Ocupacional Oriol Representación de las Fiestas de la Reconquista A las 23,30 h. en la Plaza del AyuntamientoConcentración de festeros, con la presencia de autoridades, Armengola, Embajadores Cristiano y Moro y Junta Central, para asistir a la Exposición Pública de la Gloriosa Enseña del Oriol en el balcón principal de la Casa Consistorial.

MARTES, 17 DE JULIO "DCCLXXVI ANIVERSARIO DE LA RECONQUISTA"

A las 9,30h. desde el Excmo. AyuntamientoTraslado de la Gloriosa Enseña del Oriol a la S. I. Catedral. A las 10,00 h. desde la S. I. CatedralSolemne Procesión de las Santas Justa y Rufina, junto con la Gloriosa Enseña del Oriol.desde S.I. Catedral, por C/ José Mª Sarget, Plaza. Soledad, C/ Ramón y Cajal, C/ López Pozas, C/ Santa Justa, C/ Marqués de Arneva, finalizando en I.P. de las Santas Justa y Rufina.

A las 10,30 h. en la I. P. de las Santas Justa y Rufina Solemne Misa de la Reconquista.

Homilía a cargo del M. I.Sr.D. José Carlos SampedroFornerA las11,30h. desde la I.P.de las Santas Justa y Rufina Desfile de la Gloriosa Enseña delOriol.

Itinerario: desde I.P. de las Santas Justa y Rufina, por C/ Santa Justa, C/ José Mª Sarget, Plaza Soledad, C/ Ramón y Cajal, Plaza Teniente Linares, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Pascual, Plaza Nueva, Plaza de Cubero, C/ López Pozas, C/ Marqués de Arneva, C/ Francisco Die, Plaza de Santiago, Plaza de Monserrate, C/ Capuchinos, Plaza Capuchinos, C/ San Francisco, C/ Hospital, finalizando en la Plaza del Carmen.

A las 20'45 h. desde la Calle Ocarasa Gran Desfile Infantil.

Itinerario: desde C/ Ocarasa, por C/ Aragón, Plaza San Sebastián, Avda. de España, C/ Calderón de la Barca, C/ Loazes, C/ Alfonso XIII, finalizando en la Plaza de AlfonsoXIII.

A las 23'30 h. en la Plaza del Ayuntamiento

Concentración de festeros para asistir a la retirada de la Gloriosa Enseña del Oriol del balcón principal de la Casa Consistorial.

MIÉRCOLES, 18 DE JULIO

A las 20,30 h. desde el Paseo de Calvo Sotelo Guerrilla Única de Pólvora Mora y Cristiana.desde el Paseo de Calvo Sotelo, por C/ Ballesteros Villanueva, C/ Alfonso XIII, C/ Loazes, C/ Calderón de la Barca, C/ San Gregorio, finalizando en la Glorieta de GabrielMiró.A las 22,00 h. en la Glorieta de Gabriel Miró

Toma del Castillo por el Bando Moro con la representación del pacto de Teodomiro y toma del castillo por el Bando Cristiano. Alcaide del Castillo: Francisco Escudero Rodríguez.

Parlamento de Joaquín Más Nieves.

Puerta de la Traición de Atanasio Die Marín.

JUEVES, 19 DE JULIO

A las 21'30 h. desde la Calle Ocarasa Gran Retreta Festeradesde C/ Ocarasa, por C/ Aragón, Plaza San Sebastián, Avda. de España, C/ Calderón de la Barca, C/ Loazes, C/ Alfonso XIII, finalizando en la Plaza de AlfonsoXIII.

VIERNES, 20 DE JULIO

A las 21'30 h. desde la Calle OcarasaSolemne Desfile de Entrada Cristiana. Abriéndolo las Banderas y Boato de la Asociación, Armengola 2018 y Escolta.

BANDO CRISTIANO

Embajador Cristiano 2018: Isidro Hernández Lozano. Comparsa Caballeros de Tadmir

Comparsa Caballeros del Oriol Comparsa Piratas Bucaneros Comparsa Caballeros deSantiago

Comparsa Seguidores de Arún y Ruidoms Comparsa Contrabandistas

Comparsa Caballeros del Rey Fernando Comparsa Caballeros Templarios

Itinerario: desde C/ Ocarasa, por C/ Aragón, Plaza San Sebastián, Avda. de España, C/ Calderón de la Barca, C/ Loazes, C/ Alfonso XIII, finalizando en la Plaza de AlfonsoXIII.

SÁBADO, 21 DE JULIO

A las 21'30 h. desde la Calle OcarasaSolemne Desfile de Entrada Mora. Abriéndolo las Banderas y Boato de la Asociación, Armengola 2018 y Escolta.

BANDO MORO

Embajador Moro 2018: Enrique Riquelme Terrés. Comparsa Moros Viejos de Abén-Mohor Comparsa Moros Nazaríes de Abén-Humeya Comparsa Moros Musulmanes Escorpiones Comparsa Moros Almohábenos

Comparsa Moros Negros Egipcios Comparsa Moros J'Alhamed Comparsa Moros Abdelazíes Comparsa Moros Realistas Comparsa Beduina

Comparsa Moros Almorávides

Itinerario: desde C/ Ocarasa, por C/ Aragón, Plaza San Sebastián, Avda. de España, C/ Calderón de la Barca, C/ Loazes, C/ Alfonso XIII, finalizando en la Plaza de AlfonsoXIII.