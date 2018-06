Penélope Cruz, ¿madre de Antonio Banderas?

EP / Madrid Pedro Almodóvar nos ha desvelado los nombres de algunos de los actores de su próxima película: "Me vuelvo a reunir con muchos de mis actores, no digo favoritos, pero con los que ya he trabajado que eso siempre me da tranquilidad y estoy contento con el guión y hasta ahora va todo bien...".

Penélope Cruz es una de las musas de Almodóvar por excelencia, y parece que será una de las protagonistas de esta nueva historia que está grabando el cineasta. "Penélope Cruz hace de madre de Antonio Banderas. Hay dos tiempos, en los 60 es ella la madre de un niño y ese niño luego es Antonio Banderas...".

Una noticia que de primeras ha sorprendido a mucho ya que es el actor malagueño quien le lleva 13 años a la actriz, por lo que no cuadraba que ella fuese su madre, hasta que el director de cine explicó que Pe sería la madre de un niño, y ese niño se convertiría más tarde en Antonio Banderas.

Aunque no graben juntos, ambos actores deben estar muy contentos de volver a compartir película como ya hicieron en 'Los amantes pasajeros', también dirigida por Almodóvar.